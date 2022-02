Nach der Invasion durch russische Truppen toben in der Ukraine heftige Kämpfe. Bekannt ist, dass Tschernobyl an die Russen gefallen ist und die ersten Stoßtrupps in Kiew eingedrungen sind. In einem Wohngebiet der ukrainischen Hauptstadt im Stadtteil Obolonsky im Norden kam es zu Gefechten. Am Donnerstag erreichten russische Streitkräfte erstmals die Außenbezirke von Kiew. Mit Hubschraubern griffen sie den Luftwaffenstützpunkt Gostomel in der Nähe von Obolonsky an. Das ukrainische Militär behauptet, den Angriff zurückgeschlagen zu haben. Aber inzwischen rücken auch russische Bodentruppen von Belarus aus am Westufer des Flusses Dnjepr vor, der durch Kiew fließt. Viele Menschen versuchen unterdessen ihr Glück in der Flucht, wenn sie keinen Schutz vor den Kämpfen in den Kellern der Häuser finden. Wie lange der Krieg noch andauert, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Möglicherweise treffen sich der ukrainische Präsident Selensky und der russische Präsident Putin zu Gesprächen.

tkr mit Agenturen