News im Video: Ukrainischer Innenminister stirbt bei Hubschrauberabsturz – Unglücksstelle nahe Kindergarten.









STORY: In der Ukraine ist ein Hubschrauber in der Nähe eines Kindergartens und eines Wohngebäudes abgestürzt. Laut Polizeiangaben kamen 16 Menschen dabei ums Leben, darunter auch der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj , sein Stellvertreter sowie weitere ranghohe Vertreter des Ministeriums. Laut Behörden starben auch zwei Kinder, zehn weitere wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt gab es den Angaben zufolge mehr als 20 verletzte. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Browary, rund zwölf Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Kiew. Regionalgouverneur Olexij Kuleba teilte mit, zum Zeitpunkt des Absturzes seien Kinder und Beschäftigte in dem Kindergarten gewesen. Angaben zur Absturzursache gab es zunächst nicht.

