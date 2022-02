Was hat Wladimir Putin in der Ukraine vor? Während die westliche Welt über diese Frage rätselt, wird im russischen Staatsfernsehen eine Karte präsentiert, die die Antwort liefern könnte.

Wladimir Putin hat den Krieg begonnen. In der Nacht zu Donnerstag griffen russische Truppen die Ukraine an. Von Kiew bis Odessa – im ganzen Land attackieren die Invasoren die ukrainischen Kräfte. Wo wird Putin halt machen? Welche Gebiete will er abspalten? Diese Fragen beschäftigen die ganze Welt. Eine Karte, die seit mehreren Tagen im russischen Staatsfernsehen den Zuschauern präsentiert wird, könnte Aufschluss geben.

Darauf markiert sind all jene Gebiete die nach Darstellung Putins die Ukraine von Russland "geschenkt bekommen hat". Angefangen wird mit "Schenkungen der russischen Zaren" im Norden des Landes. Die Gebiete umfassen auch Kiew und sind auf der Karte in einem hellen Orange markiert. Im Westen des Landes sind die angeblichen "Geschenke Stalins" in Rot markiert. Die Halbinsel Krim im Süden der Ukraine ist als "Geschenk Chruschtschows" dargestellt. Und die "Schenkungen Lenins" erstrecken sich vom Osten über den Süden des Landes in einem satten Orange aus. Das Gebiet, das Putin und der Kreml als Ukraine ansehen leuchtet gelb in der Mitte des Landes. Dieses kleine Stück ist also das, was in Moskau der Ukraine als Staatsgebiets zuerkannt wird.

Diese Karte demonstriert, welche Gebiete der Ukraine der Kreml als russische Schenkungen ansieht © Screenshot Rossija 24

Putins Version der Geschichte visualisiert

Am vergangenen Montag hatte Putin der Welt seine Sicht auf die Geschichte demonstriert. Demnach verdanke die Ukraine ihre Existenz nur der Großzügigkeit der russischen Herrscher. "Die moderne Ukraine wurde vollständig von Russland geschaffen, genauer gesagt, dem bolschewistischen, kommunistischen Russland", sagte Putin wörtlich. Die Ukraine müsste den Namen Lenins tragen. Er sei der Architekt des Landes.

Was Russland der Ukraine geschenkt haben soll

Putin sprach von vielerlei russischen Geschenken an die Ukraine: Von der Nationalstaatlichkeit durch Lenin, über polnische, rumänische und ungarische Gebiete durch Stalin bis zur Krim durch Chruschtschow. Die Karte, die nun dem russischen Publikum vorführt wird, visualisiert Putins Version der Geschichte.

Dieses Vorgehen erinnert sehr an die Propaganda-Welle im Jahr 2014. Damals wurden nur wenige Stunden vor der Annexion der Krim ähnliche Karten präsentiert, die die vermeintliche Schenkung der Krim durch Chruschtschow in die Öffentlichkeit zerrten.

Im Mai 1954 hatte der Parteichef der gesamtsowjetischen KPdSU Chruschtschow die Krim der Republik Ukraine zugesprochen. Die Krim, die zuvor seit 170 Jahren Teil Russlands war, gehörte ab sofort zur ukrainischen Sowjetrepublik.