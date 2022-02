Wladimir Putin hat die Befürchtungen des Westens wahr werden lassen und einen Großangriff auf die benachbarte Ukraine befohlen. Eine Karte zeigt, wo sich Angriffe zugetragen haben sollen.

Russland hat die Ukraine angegriffen. In mehreren Städten waren Berichten zufolge Explosionen zu vernehmen. Die russische Luftwaffe hat demnach gezielt Ziele im Nachbarland angegriffen, die ukrainischen Behörden meldeten auch das Eindringen von Bodentruppen.

Die obenstehende Karte zeigt, wo sich bislang Angriffe ereignet haben sollen. Die zugrundeliegenden Daten stammen laut Deutscher Presseagentur unter anderem von ukrainischen und belarussischen Behörden sowie vom Institut Rochan Consulting. Außerdem hatte der US-Sender CNN von Angriffen auf mindestens sieben ukrainische Städte berichtet. Die Angaben decken sich. Die CNN-Angaben gehen auf die Berichte der eigenen Teams des Senders vor Ort zurück.

Gesamte Ukraine Ziel der russischen Angriffe

Die Karte zeigt, dass sich die Angriffe demnach über das komplette Staatsgebiet der Ukraine verteilen und sich nicht auf den Osten beschränken, in dem Waldimir Putin vor einigen Tagen die selbsternannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk anerkannt hat und diese mit sogenannten russischen "Friedenstruppen" verteidigen möchte. Die Bodentruppen marschierten von Belarus und Russland in die Ukraine ein. Ziel ist es laut russischem Verteidigungsministerium, die militärische Infrastruktur der Ukraine anzugreifen und zu zerstören. Außerdem gelten die Angriffe der Regierung in Kiew, die Putin als "Marionetten des Westens" verachtet.

