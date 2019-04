Bei der Präsidentenwahl in der Ukraine liegt der Schauspieler Wolodymyr Selenskij Nachwahlbefragungen zufolge vorn. Selenskij kommt demnach auf 30,4 Prozent, Amtsinhaber Petro Poroschenko folgt auf Platz zwei mit 17,8 Prozent. Die frühere Regierungschefin Julia Timoschenko erzielte 14,2 Prozent. Der 41-jährige Selenskij ist erst seit Jahresbeginn auf der politischen Bühne und hat mit Anti-Korruptionsthemen Wahlkampf gemacht. Der Schauspieler hatte in einer populären Fernsehshow in der Ukraine bereits einen fiktiven Präsidenten gespielt. Bekäme kein Kandidat in der ersten Runde mindestens 50 Prozent, kommen nur die beiden führenden am 21. April in eine Stichwahl.