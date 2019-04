Mit haushohem Vorsprung hat der TV-Star die Wahlen gewonnen. Wolodymyr Selenskyj wird neuer Staatspräsident der Ukraine. 73,2 Prozent der Stimmen konnte er 41-Jährige auf sich vereinen, so das vorläufige Ergebnis des Wahlabends am Sonntag. Amtsinhaber und Stichwahl-Konkurrent Petro Poroschenko räumte seine Niederlage ein, er musste sich mit 25,3 Prozent zufrieden geben. Bei den Wahlen vor fünf Jahren hatte er mehr als doppelt so viele Stimmen gewonnen. Wahlsieger Selenskyj dankte Unterstützern, Eltern und seiner Frau und kam dann auf seine politischen Ziele zu sprechen. "Abgesehen von den Friedensgesprächen im Minsker Format werden wir uns um unseren Bürgern und Soldaten in russischer Gefangenschaft kümmern. Wissen Sie, ich weiß nicht, ob ich am heutigen Tag bereits befugt bin, aber ich sage Euch: Ich habe mit den Eltern dieser Soldaten gesprochen. Man kann da nicht neutral bleiben. Ich habe die Mütter getroffen. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um sie zurückzuholen. Das ist unsere Priorität." Wie Poroschenko steht der Schauspieler und Komiker Selenskyj für eine Westanbindung der Ukraine und die Unabhängigkeit des Landes von Russland. Sein Wahlsieg ist ein Novum, von internationalen Geldgebern wird der Politikneuling misstrauisch beäugt. Investoren erwarten von ihm Zusicherungen für Reformen und, dass er das Land dem Land die Unterstützung des Internationalen Währungsfonds sichert. Noch-Präsident Poroschenko akzeptierte sein Niederlage und kündigte den Rückzug aus dem Amt an. Mit ihm werde in der Politik aber weiter zu rechnen sein. "Liebe Ukrainer, ich möchte betonen, dass der neue Präsident auf starken Widerstand treffen wird, auf sehr starken. Aber ich will auch sagen, dass unser Land, unsere Ukraine, die das beste Land in der Welt ist, davon nur profitieren wird." Viele trauten Poroschenko zuletzt nicht mehr zu, die Lebensverhältnisse im Land zu verbessern. Die ukrainische Wirtschaft erholt sich seit der Krise von 2014/15 zwar, das Assoziierungsabkommen mit der EU brachte wieder mehr Investoren ins Land. Der Lebensstandard allerdings hat sich weiter verschlechtert. Das durchschnittliche Monatsgehalt liegt bei umgerechnet 380 US-Dollar, vor Poroschenkos Amtsantritt waren es noch 450.