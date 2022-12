Sehen Sie im Video: Mädchen singt Lied aus "Frozen" in Schutzbunker – und berührt Millionen.

























Ein herzzerreißender Moment, als dieses Mädchen anfängt, im Bunker zu singen.





In einem Schutzraum in Kiew singt sie auf Russisch das Lied "Let It Go" aus dem bekannten Disney-Film "Die Eiskönigin".





Das Mädchen berührt mit ihrem Gesang nicht nur die Menschen im Bunker.





Mittlerweile hat das bewegende Video aus dem Kriegsland Ukraine allein auf Twitter mehr als vier Millionen Aufrufe erzielt.





Die Menschen sind vom Gesang der Kleinen begeistert. Sie verkörpert etwas Hoffnung im blutigen Krieg.

