Sehen Sie im Video: Massive Detonation im Zentrum von Charkiw – Videos zeigen Raketen-Einschlag und Zerstörung danach.

























Krieg in der Ukraine: Die Kampfhandlungen im Osten Europas gehen unvermindert weiter.





Das Verifikationsteam von stern und RTL überprüft zahlreiche Videos des Konfliktes auf ihre Echtheit.





Dieses verifizierte Video zeigt eine Detonation vor einem Regierungsgebäude in der Millionenstadt Charkiw.





Kurz vor der Explosion am Dienstagmorgen sind noch fahrende Autos zu sehen.





Zahlreiche Videos zeigen die Folgen der gewaltigen Explosion.





Der Platz vor dem Regierungsgebäude ist ein Trümmerfeld – doch das Gebäude steht noch.





Laut ukrainischen Angaben seien beim russischen Angriff auf Charkiw am Montag elf Menschen getötet und Dutzende verletzt worden.





Russland gibt an, keine zivilen Objekte anzugreifen.

