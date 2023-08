Dänemark und die Niederlande wollen Kampfflugzeuge des Typs F-16 an die Ukraine liefern. Das gaben das dänische Verteidigungsministerium und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte bekannt.

Dänemark und die Niederlande werden der Ukraine F16-Flugzeuge zur Verfügung stellen. Das teilten das dänische Verteidigungsministerium und der Ministerpräsident der Niederlande, Mark Rutte, am Sonntag mit. Die Kampfjets, die seit längerer Zeit von der Ukraine nachgefragt wurden, sollen zur Verteidigung des ukrainischen Luftraums beitragen, heißt es in der Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Dänemark werde sich dafür einsetzen, dass sich weitere Länder der Koalition anschließen und einen Beitrag zum ukrainischen Freiheitskampf leisten.

Selenskyj: "Sie werden am ukrainischen Himmel sein"

"Die Niederlande und Dänemark verpflichten sich, F-16 an die Ukraine zu übergeben, sobald die Bedingungen für einen derartigen Transfer erfüllt sind", sagte Rutte bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf einem Luftwaffenstützpunkt im niederländischen Eindhoven. Selenskyj sprach von einem Durchbruch. Er erwartet demnach 42 Jets, die nach der Ausbildung der ukrainischen Piloten, an das Land geliefert werden sollen.

"Mit dem heutigen Tag wird es konkret. Sie werden am ukrainischen Himmel sein. Danke Niederlande! Danke Mark! Danke allen, die helfen", sagte er. Rutte und er hätten sich über die Lieferung des Jets verständigt. "Das ist erst der Anfang", sagte er.

Die USA hatten am Freitag grünes Licht für die Entsendung von F-16-Kampfjets aus Dänemark und den Niederlanden an die Ukraine gegeben. Washington hatte im Mai grundsätzlich den Weg frei gemacht für die Ausbildung an den in den USA hergestellten Kampfjets.

"Ich bin stolz darauf, dass Dänemark gemeinsam mit den Niederlanden F16-Kampfjets für den Freiheitskampf der Ukraine gegen Russland und dessen sinnlose Aggression spenden wird. Die Unterstützung Dänemarks für die Ukraine ist unerschütterlich, und mit der Spende von F16-Kampfflugzeugen geht Dänemark nun mit gutem Beispiel voran", sagte Dänemarks Verteidigungsminister Jakob Ellemann-Jensen. Gemeinsam mit den Niederlanden hat Dänemark die internationale Ausbildungskoalition aus elf Ländern für F16-Kampfflugzeuge ins Leben gerufen.

"Wir kommen überein, der Ukraine und den ukrainischen Luftstreitkräften in enger Zusammenarbeit mit den USA und anderen Partnern F-16-Kampfflugzeuge zu übergeben, wenn die Bedingungen für eine solche Übergabe erfüllt sind", heißt es weiter. Zu diesen Bedingungen gehörten unter anderem erfolgreich ausgewähltes, getestetes und ausgebildetes ukrainisches F-16-Personal sowie die erforderlichen Genehmigungen, Infrastruktur und Logistik.

Russland warnt vor F-16-Lieferung an Ukraine

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs fordert Kiew von seinen westlichen Verbündeten moderne F-16-Jets zur militärischen Unterstützung im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg, insbesondere bei seiner Luftverteidigung. US-Kampfjets vom Typ F-16 seien in der Lage, russische Waffensysteme und Schiffe ins Visier zu nehmen, die für Angriffe auf den Süden der Ukraine eingesetzt würden, sagte eine Sprecherin der ukrainischen Armee Ende Juli.

Russland hatte vor einer Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine gewarnt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, Moskau werde einen solchen Schritt als "nukleare" Bedrohung betrachten, da die Kampfflieger in der Lage sind, Atomwaffen mit sich zu führen.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mehrfach aktualisiert.