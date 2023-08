Niederlande und Dänemark liefern F-16-Kampfjets an Ukraine

Von USA gebilligt Niederlande und Dänemark liefern F-16-Kampfjets an Ukraine

Dänemark und die Niederlande wollen Kampfflugzeuge des Typs F-16 an die Ukraine liefern. Das gaben das dänische Verteidigungsministerium und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte bekannt.

Dänemark und die Niederlande werden der Ukraine F16-Flugzeuge zur Verfügung stellen. Das teilten das dänische Verteidigungsministerium und der Ministerpräsident der Niederlande, Mark Rutte, am Sonntag mit. Die Kampfjets, die seit längerer Zeit von der Ukraine nachgefragt wurden, sollen zur Verteidigung des ukrainischen Luftraums beitragen, heißt es in der Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Dänemark werde sich dafür einsetzen, dass sich weitere Länder der Koalition anschließen und einen Beitrag zum ukrainischen Freiheitskampf leisten.

"Die Niederlande und Dänemark verpflichten sich, F-16 an die Ukraine zu übergeben, sobald die Bedingungen für einen derartigen Transfer erfüllt sind", sagte Rutte bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf einem Luftwaffenstützpunkt im niederländischen Eindhoven. Die USA hatten am Freitag grünes Licht für die Entsendung von F-16-Kampfjets aus Dänemark und den Niederlanden an die Ukraine gegeben.

Niederlande und Dänemark wollen F-16 an Ukraine liefern, "wenn Bedingungen erfüllt sind"

"Ich bin stolz darauf, dass Dänemark gemeinsam mit den Niederlanden F16-Kampfjets für den Freiheitskampf der Ukraine gegen Russland und dessen sinnlose Aggression spenden wird. Die Unterstützung Dänemarks für die Ukraine ist unerschütterlich, und mit der Spende von F16-Kampfflugzeugen geht Dänemark nun mit gutem Beispiel voran", sagte Dänemarks Verteidigungsminister Jakob Ellemann-Jensen. Gemeinsam mit den Niederlanden hat Dänemark die internationale Ausbildungskoalition für F16-Kampfflugzeuge ins Leben gerufen.

"Wir kommen überein, der Ukraine und den ukrainischen Luftstreitkräften in enger Zusammenarbeit mit den USA und anderen Partnern F-16-Kampfflugzeuge zu übergeben, wenn die Bedingungen für eine solche Übergabe erfüllt sind", heißt es weiter. Zu diesen Bedingungen gehörten unter anderem erfolgreich ausgewähltes, getestetes und ausgebildetes ukrainisches F-16-Personal sowie die erforderlichen Genehmigungen, Infrastruktur und Logistik.