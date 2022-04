US-Finanzministerin: Ölpreis würde bei Blockade russischer Exporte explodieren

Die britische Regierung verhängt weitere Sanktionen gegen russische Unternehmen und Personen. Wie das Außenministerin in London am Mittwoch mitteilt, wird das Kapital von Russlands größtem Geldhaus Sberbank sowie der Credit Bank of Moscow in Großbritannien eingefroren. Britische Investitionen in Russland sollen untersagt werden.



Die Regierung bekräftigt auch ihre Pläne, den Import von russischer Kohle und russischem Öl Ende dieses Jahres auslaufen zu lassen. Ein Importstopp für Gas aus Russland soll "so bald wie möglich" folgen, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch Eisen- und Stahlprodukte aus dem Land sollen mit einem Einfuhrverbot belegt werden. Nicht mehr nach Russland ausgeführt werden dürfen demnach Anlagenteile zur Ölraffinerie und Katalysatoren.