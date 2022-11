Sehen Sie im Video: Evakuierungen im ostukrainischen Bachmut.









STORY: Die Polizei der Region Donezk hat am Montag ein Video veröffentlicht, auf dem Polizeibeamte bei der Evakuierung von Bewohnern der ostukrainischen Stadt Bachmut zu sehen sind. Bisher konnten die Aufnahmen allerdings noch nicht unabhängig überprüft werden. Nach Angaben der Polizei seien die Lebensbedingungen dort furchtbar gewesen. Denn es gab weder Strom noch Heizungen. Die älteren und gebrechlichen Bewohner seien an sichere Orte gebracht worden, hieß es vonseiten der Polizei. Auch im Süden des Landes, in Cherson, soll es Evakuierungen gegeben haben. Allerdings warf dort der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak den russischen Truppen vor, Stadtbewohner gezwungen zu haben, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen, die dann anschließend geplündert worden seien. Russland äußerte sich zu den Vorwürfen zunächst nicht.

