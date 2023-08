Nach dem mutmaßlichen Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin weist die Ukraine jede Entsprechend äußerte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Rande der Feierlichkeiten zum ukrainischen Unabhängigkeitstag.

Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj nichts mit dem mutmaßlichen Tod von Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin zu tun. Entsprechend äußerte sich Selenskyj am Rande der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag der Ukraine. "Jeder weiß, wer etwas damit zu tun hat", sagte Selenskyj vor Journalisten. Die Ukraine hatte am 24. August 1991 im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion ihre Unabhängigkeit erklärt. Am 24. Februar 2022, exakt ein halbes Jahr vor dem Unabhängigkeitstag, begann Russland seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Größere Feierlichkeiten in der Hauptstadt Kiew verbot Bürgermeister Vitali Klitschko angesichts der Gefahr russischer Luftangriffe. Dennoch wurde in der ukrainischen Hauptstadt an die gefallenen ukrainischen Soldaten erinnert. In seiner Ansprache würdigte Selenskyj seine Landleute als freies Volk. "Wir erinnern uns daran, was das ukrainische Volk durchgemacht hat, wir sehen die Bedrohungen, wir kämpfen gegen den Feind und wir wissen, dass wir gewinnen können und gewinnen werden. Ukrainische Kinder werden auf ukrainischen Plätzen und Straßen die Unabhängigkeit der Ukraine feiern. Unsere Enkel und die Enkel unserer Enkel werden die Unabhängigkeit gemeinsam mit den Freunden unseres Landes, mit Verbündeten und Partnern feiern, die die Ukraine immer frei wählen wird." Der ukrainische Präsident lobte das Militär seines Landes, das derzeit im Süden und Osten der Ukraine eine Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen führt. Es gebe keinen Zweifel daran, dass die Ukraine den Krieg gewinnen werde, sagte Selenskyj.