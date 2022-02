Sehen Sie im Video: Rakete in Wohnblock in Kiew eingeschlagen – Videos zeigen Trümmerfeld vor dem Gebäude.









Schockierende Bilder aus der Ukraine:





Ein Wohnblock in der Landeshauptstadt Kiew wird von einer mutmaßlich russischen Rakete getroffen.





Mehrere Videos zeigen den verheerenden Einschlag.





Ein weiterer Clip zeigt die mit Trümmern bedeckte Straße vor dem Wohnblock.





Ein Abgleich mit Google Street View Aufnahmen aus dem Jahr 2015 zeigt, dass das Gebäude tatsächlich in Kiew steht.





Die Geschäfte und Plakate, die in den verschiedenen Videos zu sehen sind stimmen ebenfalls überein.





Laut Kiews Bürgermeister Vitali Klitkschko wurden bei dem Einschlag der Rakete Dutzende Menschen verletzt.

