In der westukrainischen Stadt Lwiw sind am Freitagmorgen mindestens drei Explosionen zu hören gewesen. Das berichteten lokale Medien. Nach Angaben des Bürgermeisters von Lwiw waren in einem Gebiet in der Nähe des Flughafens mehrere russische Raketen eingeschlagen. Der Flughafen selbst sei nicht angegriffen worden. Die Behörden seien noch dabei, die Lage zu prüfen. Auch in der Hauptstadt Kiew waren am Freitag erneut Explosionen zu hören. Im nördlichen Teil der Stadt stieg Rauch auf, berichteten Augenzeugen. Offizielle Angaben dazu lagen zunächst nicht vor.