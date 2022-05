Nichts als Metallschrott und Trümmer scheinen vom ehemaligen ukrainischen Stahlwerk Azowstal in Mariupol nach Wochen der Belagerung übriggeblieben. Russland hatte am Freitag erklärt, die letzten ukrainischen Kämpfer hätten sich ergeben. Die Ukraine hat diese Entwicklung bislang nicht bestätigt. Russische Soldaten durchsuchten am Sonntag das Gelände nach Minen und Sprengfallen, die sowohl ukrainische als auch russische Truppen platziert haben. Die Minen sollen kontrolliert gesprengt werden. Wege und Straßen des Stahlwerks werden mit Bulldozern von Trümmern befreit. "Die Aufgabe ist riesig, der Feind hat Landminen gelegt, und wir haben Antipersonenminen gelegt, um ihn zu blockierten. Wir haben also zwei Wochen harte Arbeit vor uns." "In den letzten zwei Tagen wurden über 100 Sprengkörper zerstört. Die Arbeiten gehen weiter." Das "Metallurgisches Kombinat Asow-Stahl" war noch vor kurzem eines der größten Hüttenwerke Europas.