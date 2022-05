Sehen Sie im Video: Russische Truppen verstärken Angriffe im Osten der Ukraine









STORY: Russische Truppen haben ihre Angriffe auf Siewierodonezk im Osten der Ukraine am Sonntag weiter verstärkt. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Luhansk sei die Lage extrem eskaliert. Der Beschuss sei am Samstag so intensiv gewesen, dass es nicht möglich gewesen sei, die Zahl der Opfer und die Schäden abzuschätzen. Diese Aufnahmen zeigen hingegen ein schwerbeschädigtes Solarkraftwerk in der Region Charkiw am Samstag, das rund 300 Kilometer nordwestlich von Luhansk liegt. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei die Lage im Donbass unbeschreiblich schwierig. Das sagte er in einer Videobotschaft am späten Samstagabend. Die Verteidiger hielten an mehreren Orten die Stellungen und die Ukraine nähere sich dem Punkt, an dem sie Russland technologisch und bezüglich der Angriffsmöglichkeiten überlegen sei. Allerdings rechnet der ukrainische Präsident nach eigenen Worten nicht damit, dass die Ukraine das von Russland in den vergangenen Jahren eingenommene Staatsgebiet komplett mit Gewalt zurückholen kann. Russlands Angriffskrieg hat am 24. Februar begonnen. Und hält damit bereits seit über drei Monaten an.

