Sehen Sie im Video: Ukraine – Russischer Panzer driftet über Kreuzung im zerstörten Mariupol.









Dieses aufsehenerregende Video aus der Ukraine verbreitet sich derzeit in den sozialen Medien.





Ein russischer Panzer schlittert mit einem Drift-Manöver über eine Kreuzung im zerstörten Mariupol.





Das Verifikationsteam des stern bestätigt, dass der Clip aus der Hafenstadt stammt. Das ergibt ein Abgleich des Videos mit vorhandenen Street-View-Aufnahmen der Stadt.





RIA, einer der größten russischen Nachrichtensender, hat den Clip auf Telegram mit dem Titel “Mariupol drift – Russischer T-80BV macht einen Polizei-U-Turn” verbreitet. Dort hat er bereits mehr als 600.000 Abrufe.





Das Video sorgt in den sozialen Medien für reichlich Kritik der Nutzer.





Unter anderem wird das Manöver als "krank", "ekelerregend" und "respektlos" bezeichnet.





Andere Nutzer feiern das Video und loben das waghalsige Manöver.





Fest steht: So unterhaltsam das kontroverse Video auf manche Betrachter wirken mag. Aufsehenerregende Panzer-Stunts machen das Kriegsleid und die Zerstörung in der Ukraine nicht ungeschehen.

