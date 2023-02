Sehen Sie im Video: Russischer Panzer stößt Kammeraden mit Kanone um – Ukraine-Ministerium reagiert mit Spott auf Twitter.









Dieser Clip soll ein Missgeschick eines russischen Panzerfahrers zeigen.





Mit seiner Kanone wirft der Panzer mehrere Kammeraden um, die auf einem zweiten Fahrzeug sitzen – und sich, nachdem sie sich wieder aufgerappelt haben, davonmachen.





Das Verteidigungsministerium der Ukraine postet das Video, das vermutlich bereits im Oktober 2022 gefilmt wurde, bei Twitter – der Clip wird innerhalb weniger Tage mehr als 670.000 Mal aufgerufen.





Im angefügten Begleittext heißt es:





„Die größte Bedrohung für die mobilisierte russische Infanterie sind mobilisierte russische Panzersoldaten.“





Der Clip ist mit Gelächter und Musik, die an einen Slapstick-Film erinnert unterlegt – offenbar um die beteiligten Soldaten und die russische Armee lächerlich zu machen und als inkompetent darzustellen.





Zum Aufnahmezeitpunkt und -ort macht das Ministerium keine weiteren Angaben. Weiter ist nicht bekannt, weshalb die umgestoßenen Soldaten nach dem Missgeschick fluchtartig das Weite suchen.





Das Video macht deutlich, dass der Krieg in der Ukraine nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in den sozialen Medien geführt wird.

