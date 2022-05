Selenskyj nennt Diplomatie als einzige Chance auf Kriegsende +++ Ex-Nato-Chef Rasmussen fordert "deutsche Führung" +++ Militärhistoriker wirft Scholz vor, Putin Angst zu zeigen +++ Die Entwicklungen im Ukraine-Krieg im stern-Ticker.

Tag 88 der russischen Invasion in der Ukraine: Kiew befürchtet nach der vollständigen Eroberung der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol durch Russland einen weiteren Vormarsch der Truppen von Staatschef Wladimir Putin. Aus dem Donbass meldet der Militärgouverneur des Gebietes Luhansk massive Gefechte vor allem um die Stadt Sjewjerodonezk.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj macht derweil klar, dass nur Verhandlungen den Konflikt beenden können. Der Krieg werde "blutig sein, es wird heftige Kämpfe geben, aber endgültig enden wird er nur durch Diplomatie", sagt der Staatschef im ukrainischen Fernsehsender ICTV.

Die Meldungen zum Krieg in der Ukraine von Samstag, den 21. Mai:

13.40 Uhr: Russische Grenzregion Kursk wirft Ukraine erneuten Beschuss vor

Die russische Grenzregion Kursk wirft der Ukraine mittlerweile täglichen Beschuss vor. Heute sei das Gebiet Gluschkowo angegriffen worden, schreibt Gouverneur Roman Starowoit auf Telegram. Zu möglichen Opfern äußert er sich dabei nicht. Schon in den vergangenen Tagen hatte Starowoit die Ukrainer für Zerstörungen in grenznahen Ortschaften verantwortlich gemacht. Am Donnerstag soll im Dorf Tjotkino ein Mensch gestorben sein. Die Ukraine äußert sich zu den Vorwürfen nicht. Russland, das den Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar selbst begonnen hatte, beklagt seit Wochen immer wieder ukrainische Attacken auf sein eigenes Staatsgebiet.

13.20 Uhr: Biden unterzeichnet 40 Milliarden-Dollar-Hilfspaket für Ukraine

US-Präsident Joe Biden hat das 40 Milliarden Dollar (38 Milliarden Euro) schwere neue Hilfspaket für die Ukraine unterzeichnet. Nach der Zustimmung des US-Kongresses fehlte nur noch die Unterschrift des Präsidenten — diese leistete er nun während seines Besuches in Südkorea, wie das Weiße Haus mitteilt. Mit dem Geld soll die Unterstützung der USA für die Ukraine für die kommenden fünf Monate finanziert werden.

Das Paket sieht unter anderem sechs Milliarden Dollar für gepanzerte Fahrzeuge und Luftabwehrsysteme für die ukrainischen Streitkräfte vor. Außerdem sind neun Milliarden Dollar für Waffen für die US-Streitkräfte geplant, nachdem diese zahlreiche Rüstungsgüter in die Ukraine geschickt haben. Neun Milliarden Dollar sind für die Aufrechterhaltung der Regierungsfunktionen in der Ukraine vorgesehen. Daneben stellen die USA auch weitere Mittel für humanitäre Hilfe bereit.

12.45 Uhr: Mehr als dreieinhalb Millionen Ukrainer nach Polen geflüchtet

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind von dort mehr als 3,5 Millionen Menschen in das Nachbarland Polen geflüchtet. Das gab der polnische Grenzschutz auf Twitter bekannt. Zuletzt sei aber die Zahl der in die Ukraine zurückkehrenden Menschen größer gewesen als die Zahl der neu in Polen ankommenden. Allein gestern seien 23.700 Personen aus der Ukraine über die polnische Grenze gekommen, am selben Tag hätten 28.400 Menschen die Grenze in die umgekehrte Richtung überquert.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit Kriegsbeginn mehr als 6,4 Millionen Menschen ins Ausland geflüchtet. Darüber hinaus gibt es in der Ukraine noch mehr als acht Millionen Menschen, die ihr Zuhause verloren haben und vertrieben worden sind. Vor Kriegsbeginn lebten in der der Ukraine rund 44 Millionen Menschen.

12.37 Uhr: Ukraine registriert zahlreiche russische Angriffe

Die Ukraine meldet eine Vielzahl russischer Angriffe im Land und weist auf die Gefahr von Luftschlägen aus dem benachbarten Land Belarus hin. Der Schwerpunkt der Kämpfe liegt laut dem Lagebericht des Generalstabs weiter im Osten der Ukraine. Dort seien elf Angriffe vom Feind abgewehrt und unter anderem acht Panzer zerstört worden. Auch der Artilleriebeschuss ukrainischer Stellungen gehe weiter, heißt es. Bedroht sieht sich die Ukraine auch weiter von Russlands Verbündetem Belarus, der aber offiziell kein Kriegsteilnehmer ist.

Zudem seien Schiffe der russischen Kriegsflotte im Schwarzen und im Asowschen Meer für Kampfhandlungen und Aufklärung unterwegs, teilt der Stab in Kiew mit. Das Militär beklagt, die russischen Besatzer gingen außerdem am Boden mit Terror gegen die ukrainische Zivilbevölkerung vor. So verhinderten sie etwa, dass aus dem von ihnen besetzten Gebiet Cherson die Menschen auf das von der Ukraine kontrollierte Territorium fliehen könnten. Auch die Öffnung von humanitären Korridoren werde blockiert, so dass keine Lebensmittel und Medikamente in das Gebiet gebracht werden könnten. Ältere Menschen, Kranke und Kinder seien dort gefangen.

11.30 Uhr: Russland meldet Zerstörung "großer" Ladung westlicher Waffen

Russland hat nach eigenen Angaben eine Lieferung westlicher Waffen im Nordwesten der Ukraine zerstört. Die russische Armee habe mit "hochpräzisen seegestützten Langstreckenwaffen" vom Typ Kalibr eine "große Ladung Waffen und Militärausrüstung in der Nähe des Bahnhofs Malyn in der Schotoymr-Region zerstört", teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Lieferung habe die Ukraine von den "Vereinigten Staaten und europäischen Ländern" erhalten.

Dem Ministerium zufolge waren die westlichen Waffenlieferungen für die ukrainischen Truppen in der Donbass-Region bestimmt, die seit 2014 teilweise von pro-russischen Separatisten kontrolliert wird. Im Donbass finden derzeit die heftigsten Kampfhandlungen in der Ukraine statt. Die Ukraine erhält unter anderem Artilleriewaffen, Luftabwehrraketen und Waffen zur Panzerabwehr aus dem Westen. Die Regierung in Kiew fordert seit Wochen aber mehr Unterstützung.

11.11 Uhr: Selenskyj nennt Diplomatie als einzige Chance auf Kriegsende

Der Krieg in der Ukraine kann nach Ansicht von Präsident Wolodymyr Selenskyj letztlich nur durch Diplomatie beendet werden. Der Krieg werde "blutig sein, es wird heftige Kämpfe geben, aber endgültig enden wird er nur durch Diplomatie", sagt der Staatschef im ukrainischen Fernsehsender ICTV. "Es gibt Dinge, die wir nur am Verhandlungstisch erreichen können." Die Ergebnisse der Verhandlungen müssten "gerecht" für die Ukraine sein. Selenskyj zufolge sollte es ein Dokument über Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben, das "von den Freunden und Partnern der Ukraine, ohne Russland" unterzeichnet wird. Parallel solle es "eine bilaterale Diskussion mit Russland" geben.

Ukrainische und russische Unterhändler hatten sich seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar zunächst regelmäßig zu Verhandlungen getroffen oder per Videokonferenz über eine Beilegung des Krieges beraten. Das letzte Treffen der Chefunterhändler beider Länder fand nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen allerdings am 22. April statt und ist damit einen Monat her.

10.30 Uhr: Italien erarbeitet Plan für Friedensprozess

Italien hat nach den Worten seines Außenministers einen Plan für eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg entwickelt. "Es braucht jetzt eine diplomatische Gegenoffensive", erklärt Luigi Di Maio in der Zeitung "La Stampa". Derzeit versuchten nur einzelne Staaten zu vermitteln. Nun wolle man alle relevanten internationalen Organisationen dazu bringen, mitzuarbeiten. Ein erstes Ziel sei, lokale Kampfpausen zu erreichen, danach sollten ein Waffenstillstand, die Arbeit an der Neutralität und am Ende ein Friedensabkommen folgen.

Der Plan sei von Diplomaten und der italienischen Regierung entwickelt und den Unterhändlern der sieben wichtigsten Industrienationen (G7) vorgelegt worden, so Di Maio. Er habe außerdem mit UN-Generalsekretär António Guterres gesprochen. Die UN, EU und OSZE sollten als Hauptarbeitsgruppe andere Länder, wie die Türkei und Indien miteinbeziehen.

10.07 Uhr: Kiew befürchtet nach Fall von Mariupol russischen Vormarsch

Die Ukraine befürchtet einen weiteren Vormarsch russischer Truppen, nachdem diese die Hafenstadt Mariupol vollständig eingenommen haben. Der Militärgouverneur des Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj, meldet massive Gefechte im Donbass. "Die Russen löschen Sjewjerodonezk wie Mariupol aus. In den Vororten der Stadt laufen Kämpfe" und es gebe Bombardements aus der Luft, beschreibt Hajdaj auf Telegram die Lage in der ostukrainischen Stadt, die seit Tagen unter Beschuss steht. Russland wolle das Gebiet in Schutt und Asche legen. Zugleich weist der Gouverneur Moskaus Behauptung, kurz vor der kompletten Einnahme der Region Luhansk zu stehen, als "Unsinn" zurück.

Nach Darstellung des Generalstabs in Kiew geht es den russischen Streitkräften weiter darum, die komplette Kontrolle über die Gebiete Luhansk und Donezk zu erlangen, um einen Landkorridor auf die von Russland 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim abzusichern. Die Einnahme Mariupols gilt dabei aus russischer Sicht als wichtiger Teilerfolg.

9.40 Uhr: Barley fordert EU-Ölembargo gegen Russland auch ohne Ungarn

Die Vize-Präsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley fordert, das geplante EU-Ölembargo gegen Russland ohne Ungarn zu beschließen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban wolle die EU "am Nasenring durch die Manege führen", sagt die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Sie sehe nicht, dass Orban dem neuen EU-Sanktionspaket, welches auch das geplante Ölembargo umfasst, ohne Gegenleistung zustimmen würde. Barley wirft Orban vor, den Streit um das Ölembargo für seine "politischen Spiele" zu nutzen, um zusätzliches Geld in sein Land zu leiten. Dabei gehe es dem rechtspopulistischen Ministerpräsidenten vor allem darum, Geld in die Kanäle seiner "Familie und Clans" fließen zu lassen. In Ungarn existiere ein "offen korruptes System".

Ungarn hatte im Gegenzug für eine Zustimmung zu dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Ölembargo milliardenschwere Hilfen von der EU gefordert. Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto sprach in dieser Woche in einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft von Investitionen in Höhe von 15 bis 18 Milliarden Euro, die für die Abkehr seines Landes vom russischen Öl nötig seien.

7.15 Uhr: Russland dreht Finnland den Gashahn zu

Russland hat seine Gaslieferungen nach Finnland wie angekündigt gestoppt. "Die Erdgaslieferungen nach Finnland im Rahmen des Gasum-Liefervertrags wurden ausgesetzt", teilt der staatliche finnische Energiekonzern Gasum mit. Gas werde nun aus anderen Quellen über die Balticconnector-Pipeline bezogen, die Finnland und Estland miteinander verbindet. Der russische Energieriese Gazprom hatte den Lieferstopp gestern unter Verweis auf den Streit um Rubel-Zahlungen angekündigt. Gasum hatte daraufhin betont, dass dieser nicht zu Versorgungsproblemen in Finnland führen werde. Die Finnen hatten die Forderung aus Moskau abgelehnt, Rechnungen für Gas-Lieferungen in Rubel zu begleichen.

Der Gas-Lieferstopp erfolgt wenige Tage nach der offiziellen Nato-Bewerbung Finnlands. Zu dem Schritt hatte sich das jahrzehntelang bündnisneutrale Land angesichts der russischen Invasion in der Ukraine entschieden.

5.20 Uhr: Ex-Nato-Chef Rasmussen fordert "deutsche Führung"

Der frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen kritisiert den zurückhaltenden Kurs der Bundesregierung angesichts des Ukraine-Krieges. Deutschland sei "zu zögerlich bei der Lieferung schwerer Waffen und bei der Verhängung von Sanktionen", so Rasmussen im "Handelsblatt". "Natürlich ist Deutschland in hohem Maße von russischen Gasimporten abhängig, doch ich denke, eine klare Haltung der Bundesregierung würde die gesamte Dynamik in der Ukraine verändern. Wir brauchen deutsche Führung."

Der Däne, der von 2001 bis 2009 Ministerpräsident seines Landes und von 2009 bis 2014 Generalsekretär des transatlantischen Militärbündnisses war, fordert von den Europäern, den Import von Öl und Gas aus Russland sofort zu stoppen. "Sicherlich wird ein Energieembargo einen Preis haben. Aber im Vergleich zu den Kosten eines langwierigen Kriegs wäre dieser Preis gering", argumentierteRasmussen.

1.05 Uhr: Militärhistoriker wirft Scholz vor, Putin Angst zu zeigen

Militärhistoriker Sönke Neitzel kritisiert die Warnungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor einer Eskalation des russischen Krieges in der Ukraine als "außenpolitisch unklug, ja riskant". "Scholz zeigt Putin seine Angst", sagt der Potsdamer Professor für Militärgeschichte der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Das fördert das Bild eines schwachen Westens. Genau das hat dazu beigetragen, dass Putin den Krieg überhaupt gewagt hat."

Nach Neitzels Einschätzung wird der Krieg "noch viele Jahre" dauern. Scholz' Ruf nach einer Waffenruhe sei "verständlich, aber Wunschdenken". Keine Seite sei militärisch so geschwächt, dass sie verhandeln müsse, um eine totale Niederlage abzuwenden. Moskaus Truppen grüben sich gerade in der Südukraine entlang der Landbrücke zur Krim ein und setzten in der Ostukraine alles daran, die Donbass-Gebiete Donezk und Luhansk einzunehmen und dann zu halten. Um die Front zu verschieben, müsse die Ukraine eine Überlegenheit von mindestens 3:1 herstellen und die Luftüberlegenheit erringen, um russische Nachschublinien zu kappen. "Das traue ich dem ukrainischen Militär nicht zu", so Neitzel. "In einigen Wochen erwarte ich ein Abflauen, dann stehen die Frontverläufe erst mal fest."

0.22 Uhr: Russland stuft Kasparow und Chodorkowski als "ausländischen Agenten" ein

Moskau setzt den früheren Schach-Weltmeister Garri Kasparow und den Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski auf ihre Liste der "ausländischen Agenten". Der 59 Jahre alte Kasparow und der 58-jährige Ex-Tycoon Chodorkowski ließen sich ihre Aktivitäten auch durch "Quellen" in der Ukraine finanzieren, begründet das russische Justizministerium den Schritt in einer aktualisierten Fassung seiner Liste der "ausländischen Agenten". Für sie gelten zahlreiche Beschränkungen und Auflagen, unter anderem müssen sie ihren Status als "ausländische Agenten" bei all ihren Veröffentlichungen angeben.

Kasparow ist seit Langem ein Kritiker von Russlands Staatschef Wladimir Putin. Er lebt seit fast einem Jahrzehnt in den USA. Chodorkowski war in den 90er-Jahren einer der mächtigsten Geschäftsleute in Russland, bevor er nach Putins Amtsübernahme im Jahr 2000 mit dem Kreml in Konflikt geriet. Die Zeit zwischen 2003 und 2013 brachte er in russischer Haft zu, danach ging er ins Exil.

0.10. Uhr: Selenskyj fordert Fonds für Entschädigung

Wegen der massiven Zerstörung in seinem Land bringt Präsident Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache einen Fonds ins Gespräch für Entschädigungszahlungen an Länder, denen Russland mit Angriffen Schaden zugefügt habe. Das könne in einem "multilateralen Abkommen" geregelt werden. Selenskyj schlägt vor, russisches Kapital und Eigentum im Ausland einzufrieren oder zu beschlagnahmen und diesem neuen Fonds zuzuführen. "Das wäre gerecht." Die Kriegsschäden in der Ukraine summieren sich ukrainischen Schätzungen zufolge schon jetzt auf Hunderte Milliarden Euro.

0.02 Uhr: Russland meldet vollständige Einnahme von Asow-Stahlwerk und Mariupol

In Mariupol haben sich nach russischen Angaben nun alle Kämpfer in dem belagerten Stahlwerk Azovstal ergeben. Die Industriezone und die Stadt seien damit vollständig unter russischer Kontrolle, erklärt das Verteidigungsministerium in Moskau. Es seien insgesamt 2439 ukrainische Soldaten seit dem 16. Mai in russische Gefangenschaft gekommen. Der Kommandeur des Asow-Regiments sei in einem speziellen gepanzerten Fahrzeug abtransportiert worden.

Zuvor hatten am Freitag die letzten ukrainischen Kämpfer in dem Industriekomplex erklärt, sie hätten die Anordnung aus Kiew erhalten, die Verteidigung von Mariupol einzustellen. Die ukrainische Militärführung habe den Befehl gegeben, "das Leben der Soldaten unserer Garnison zu retten", so Asow-Kommandeur Denys Prokopenko in einer Videobotschaft. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte in einem noch vor der russischen Verkündung der Einnahme aufgenommenen TV-Interview den Westen für die Entwicklung mitverantwortlich. Er habe die westlichen Staats- und Regierungschefs wiederholt aufgefordert, sein Land mit "geeigneten Waffen" zu versorgen, "damit wir Mariupol erreichen können, um diese Menschen zu befreien". Das Stahlwerk war das letzte Stück der strategisch wichtigen Stadt im Südosten der Ukraine, das noch nicht komplett unter russische Kontrolle gewesen war.

