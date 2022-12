Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Truppen an der Front in der Stadt Bachmut besucht. Dort zeichnete er Soldaten aus und traf sich mit Militärvertreter. Die Stadt war in den vergangenen Wochen Schauplatz einiger der schwersten Kämpfe im Osten der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Mit einer Schweigeminute gedachte Selenskyj der Gefallenen. Dann wandte er sich an die Soldaten, begleitet von Explosionsgeräuschen. "Es geht nicht um den Donbas, nicht nur. Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie hier im Donbas die gesamte Ukraine verteidigen. Denn nach dem Donbas können sie das Gleiche in anderen ukrainischen Städten tun, weil sie alles auslöschen wollen, was mit der Ukraine zu tun hat. Dessen bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Deshalb tragen Sie die Verteidigung der gesamten Ukraine auf Ihren Schultern, nicht nur die Verteidigung von Donbas." Dann forderte Selenskyj erneut mehr Unterstützung aus dem Ausland. "Es ist eine komplizierte Situation. Der Feind vergrößert die Zahl seiner Truppen. Unsere Soldaten sind mutiger, und wir brauchen bessere Waffen. Wir werden die Dankbarkeit unserer Jungs an den US-Kongress und den US-Präsidenten für ihre Unterstützung weitergeben, aber die Unterstützung ist nicht genug. Das sehen wir hier, sie ist nicht genug." Am Montag hatte sich Selensykj an jene Staaten gewandt, die die Joint Expeditionary Force (JEF) stellen, eine von Großbritannien angeführte multinationale schnelle Eingreiftruppe. Ich bitte Sie, die Möglichkeit der Lieferung von Luftverteidigungssystemen an unser Land zu erhöhen und dazu beizutragen, die entsprechenden Entscheidungen unserer Partner zu beschleunigen", so Selenskyj.