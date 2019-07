Die Parlamentswahl in der Ukraine hat laut Nachwahlbefragungen die Partei des neuen Staatspräsidenten Selenskyj für sich entschieden. Selenskyjs noch junge Gruppierung Diener des Volkes holte demnach am Sonntag knapp 44 Prozent der Stimmen. Mit großem Abstand auf den zweiten Platz kam die russlandfreundliche Oppositionsplattform, gefolgt von der Partei Europäische Solidarität des ehemaligen Präsidenten Poroschenko, die bisher im Parlament die Mehrheit stellte. Auf Platz vier steht die Partei Vaterland von Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, gefolgt von der Partei Die Stimme des Rocksängers Wakartschuk. Mit ihr will Selenskyj Koalitionsgespräche führen, wie er am Sonntag ankündigte. Erst im April hatten die Ukrainer den Newcomer Selenskyj zu ihrem Staatsoberhaupt gewählt. Er hat sich vor allem den Kampf gegen die Korruption auf die Fahnen geschrieben. Der EU-freundliche 41-Jährige traf damit offenbar den Ton bei einer Bevölkerung, die genug hat von der Vetternwirtschaft im Staat und dem niedrigen Lebensstandard in einem der ärmsten Länder Europas.