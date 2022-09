Sehen Sie im Video: IAEA-Chef Grossi zieht Bilanz des Besuchs der Atomenergiebehörde im AKW Saporischschja





STORY: Der Chef der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) Rafael Grossi hat nach dem Besuch des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ein erstes Fazit gezogen. Wichtige Sicherheitselemente wie die Stromversorgung des Kraftwerks würden funktionieren, sagte Grossi nach seiner Rückkehr aus der Ukraine am Flughafen in Wien. Auch die Zusammenarbeit zwischen den russischen Besatzern und dem ukrainischen Personal klappe auf professioneller Ebene einigermaßen. Seine Behörde werde ihre Mission in der Ukraine fortsetzen, so Grossi: "Danach bleiben, wie Sie wissen, sechs unserer Experten vor Ort. Sie werden die Arbeit fortsetzen, die wir gestern begonnen haben. Und danach, wie ich es bereits angedeutet habe, sind wir dabei, unsere ständige Präsenz vor Ort zu etablieren. Diesmal mit zwei unserer Experten, die die Arbeit fortsetzen werden." Am meisten sorge ihn derzeit, dass das Kriegsgeschehen rund um das Kraftwerk an Intensität zunehme, sagte Grossi. "Hier ist ein Rot. Es ist ein großes Rot. Warum ist es ein großes Rot? Weil wir immer noch militärische Aktivitäten rund um die Anlage sehen. Ich selbst und mein Team konnten Einschlaglöcher und Markierungen an den Gebäuden sehen, was bedeutet, dass die physische Integrität der Anlage nicht nur einmal, sondern mehrere Male verletzt wurde." Er erwarte eine genaue Analyse der Sicherheit des Kraftwerks durch seine vor Ort verbliebenen Experten im Laufe der nächsten Woche, sagte Grossi. Saporischschja ist das größte Atomkraftwerk in Europa. Es liegt im Süden der Ukraine und ist seit März von russischen Streitkräften besetzt. Betrieben wird das AKW nach wie vor von ukrainischen Technikern.

