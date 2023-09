"Kein Grund zu fliehen": So zeigt die Ukraine russische Kriegsgefangene

Russlands Invasion "Kein Grund zu fliehen": So zeigt die Ukraine russische Kriegsgefangene

Während Russland ukrainische Soldaten in ihren Gefangenenlagern misshandeln soll, möchte die Ukraine ein besseres Bild abgeben. Sie gibt einen Einblick in die Haftbedingungen russischer Gefangener in der Westukraine.

Im Gänsemarsch, die Augen gesenkt, marschieren die Kriegsgefangenen in ihrer Arbeitskleidung und in Stiefeln in Richtung Kantine zum Mittagessen. Es gibt Erbsensuppe, Buchweizenbrei und Rote-Bete-Salat mit Brot. Plötzlich stehen alle auf und rufen gleichzeitig auf Ukrainisch: "Danke für das Essen!" Die Nachrichtenagentur AFP konnte jetzt ein Kriegsgefangenenlager besuchen, das im vergangenen Jahr im Westen der Ukraine eingerichtet wurde.

Die ukrainische Führung will zeigen, dass russische Kriegsgefangene anständig behandelt werden – im Gegensatz zu ukrainischen Gefangenen, die nach Angaben aus Kiew und von westlichen Menschenrechtsorganisationen in russischen Lagern misshandelt werden.

Der Sprecher der für Kriegsgefangene zuständigen ukrainischen Behörde, Petro Jazenko, sagt nicht, wie viele Gefangene in der Einrichtung festgehalten werden. Aber ein Angestellter berichtet, dass das Essen in drei Schichten serviert wird in einem Saal, der 120 Menschen fasst.

Letzter Austausch im August

Die Russen im Alter zwischen 19 und 58 Jahren warten auf ihren Austausch gegen ukrainische Kriegsgefangene. Seit Beginn des Krieges kehrten 2598 gefangene Ukrainer zurück, nach Angaben der ukrainischen Behörden gab es 48 Gefangenenaustausche. Zuletzt fand im August ein Austausch statt, bei dem aber nur wenige Soldaten zurückkehrten. Jazenko zufolge hatte Moskau die Verhandlungen abgebrochen.

Einer der russischen Gefangenen erzählt, er sei schon seit mehr als einem Jahr in dem Lager. "Es ist seltsam. Die Russen sind hier, und sie wollen sie nicht zurück", sagt Jazenko. Im Lager gibt es eine orthodoxe Kapelle und einen Gebetsraum für die 15 muslimischen Gefangenen. Die Betten im Schlafsaal sind mit Foto, Namen und Geburtsdatum versehen.

Im Lazarett werden verletzte Gefangene behandelt. Einer von ihnen ist durch einen Granatsplitter entstellt und kann kaum sprechen. "Ich kann nicht essen", sagt der 46-Jährige, die Schultern gebeugt. Er kommt aus Brjansk nahe der ukrainischen Grenze und hat nach eigenen Angaben nur zwei Wochen gekämpft, bevor er vor fast vier Monaten ins Lager kam.

Während des Besuchs werden den Journalisten Räume mit Fernsehern und Kühlboxen gezeigt. Die Insassen dürfen telefonieren, aber bei ihren Gesprächen wird mitgehört. Ein kleiner Laden verkauft Süßigkeiten, Zigaretten und Cola. In der Bücherei können die Gefangenen Bücher auf Russisch ausleihen – von Dan Brown bis Dostojewski.

Invasion durch Russland Schockierend, verstörend, unendlich traurig: Bilder aus 500 Tagen Krieg in der Ukraine 1 von 54 Zurück Weiter 1 von 54 Zurück Weiter Der Angriff beginnt: Rauch steigt über dem Militärflughafen von Tschuhujiw nahe Charkiw auf, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seiner Armee am 24. Februar 2022 den Überfall auf die Ukraine befiehlt. Mehr

"Angst vor der Außenwelt in der Ukraine"

Jeder Insasse koste den Staat pro Monat etwa 250 Euro. "Wir bieten ihnen zwar keine Abendgarderobe", sagt Jazenko, aber jeder habe seine eigene Seife, Zahnbürste und Rasierer. Wer suizidgefährdet sei, erhalte psychologische Unterstützung. Nach Ansicht Jazenkos haben die Gefangenen "keinen Grund zu fliehen", sondern eher "Angst vor der Außenwelt" in der Ukraine. Sie wollten nur nach Hause zurück.

Jazenko ermuntert die Journalisten, mit ausgewählten Gefangenen zu sprechen, die dazu bereit seien. Ein Insasse aus Tschukotka, ganz im Nordosten Russlands, hat vor dem Krieg Rentiere gezüchtet und als Fischer gearbeitet. Er erzählt, dass er vor seiner Gefangennahme im Juli nur zwei Monate gekämpft hat. Die Lebenserwartung an der Front sei nicht hoch, sagt er: "Die misst man in Stunden."

Er berichtet von der Routine im Lager, die für alle Insassen die gleiche ist: 6 Uhr Aufstehen, 6.50 Uhr Frühstück, 8.30 bis 16.30 Uhr Arbeit in Werkstätten, 22 Uhr Bettruhe. Jeden Tag gibt es eine Gedenkminute für die ukrainischen Gefallenen, an der sich die Gefangenen beteiligen müssen. "Sie sind nicht als Touristen in unser Land gekommen", sagt Jazenko. "Sie sollen wissen, worauf sie sich eingelassen haben, und das nicht vergessen."