STORY: Nach tagelangen Kämpfen hat die russische Söldnergruppe Wagner die Einnahme der ostukrainischen Stadt Soledar verkündet. Russische Nachrichtenagenturen zitierten den Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Dienstag mit den Worten, dass "Wagner-Einheiten das gesamte Gebiet von Soledar unter ihre Kontrolle gebracht haben". Zudem kündigte er an, dass die Zahl der Gefangenen am Mittwoch bekannt geben werde. Die Kämpfe dauerten weiter an. Meldungen über Gefechte lassen sich in den meisten Fällen nicht unabhängig überprüfen. Soledar in der ostukrainischen Industrieregion Donbass liegt nur wenige Kilometer von der strategisch wichtigen Stadt Bachmut entfernt. Dort verteilen Freiwillige Lebensmittel und Hilfsgüter an die noch verbliebenen vor allem alten Menschen und Kinder, die unter extrem schwierigen Bedingungen leben. So wie diese Anwohnerin: 70-jähriger Ortsansässiger, Liudmyla: "Ich schlafe in denselben Kleidern, in denen ich auch herumlaufe. Wir haben seit vier Monaten nicht mehr gebadet. Bald wird hier sowieso alles einfrieren: sowohl die Küche als auch die Toilette." Die Menschen in Bachmut leben in improvisierten Unterkünften in Kellerräumen. Dieser Junge erzählt von seinem Alltag: 14-jähriger Hlib: "Früher bin ich mit dem Roller herumgefahren, wenn es ruhig war. Jetzt helfe ich jedem, der mich darum bittet. Die Hilfsgüter, die Freiwillige bringen, verteilen wir unter den Menschen in der Nähe. Hier gibt es viele Menschen: Großväter, Großmütter. Niemand geht irgendwo hin." Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in seiner abendlichen Ansprache am Montag erklärt, Bachmut und Soledar würden weiter verteidigt werden. Soledar sei weitgehend zerstört und das Land mit russischen Leichen übersät. Das britische Verteidigungsministerium war bereits davon ausgegangen, dass die russische Armee und Wagner-Söldner den größten Teil der kleinen Salzabbau-Stadt unter ihrer Kontrolle hätten. Als erste ausländische Spitzenpolitikerin hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Dienstag überraschend die ukrainische Großstadt Charkiw im Nordosten des Landes unweit der russischen Grenze besucht. Für sie sei Charkiw ein Sinnbild für den absoluten Irrsinn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Sie hatte sich auf Einladung des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. Kuleba nannte Baerbocks Besuch "symbolisch" und äußerte seine Überzeugung, dass die Ukraine auch deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard erhalten werde.

