Das Internet ändert alles – auch den Krieg. Während Soldatinnen und Soldaten zu den Waffen greifen, um ihr Land zu verteidigen, greifen viele junge Ukrainerinnen und Ukrainer zu den Handys, um den schrecklichen Kriegsalltag zu dokumentieren. So auch die TikTok-Nutzerin Valerisssh. Auf ihrem Kanal veröffentlichte sie dieses Video… Mein typischer Tag in einem Bunker heißt es gleich am Anfang des Videos. Dabei zeigt sie sich beispielsweise beim Föhnen ihrer Haare mit einer Heißluftpistole. Schnell merkt man – die junge Ukrainerin versieht ihre Videos mit einer gehörigen Portion Humor. Das verrät auch schon der Titel des Clips: „Living my best Live. Thanks Russia" heißt es dort. Ein Krieg, verpackt in kurze, amüsante Clips mit lockerer Musik. Das kommt nicht bei allen gut an. In den Kommentaren heißt es zum Beispiel: „Hauptsache man hat Zeit ein TikTok zu drehen" Doch größtenteils sind ihre Follower begeistert: „Wer schon mal Angst um sein Leben hatte, wird verstehen wieso du solche Videos machst" oder „Ich liebe deinen Sinn für Humor in dieser unglaublichen Zeit", lauten nur einige der vielen positiven Kommentare. Schon in einem vorigen Video beweist Valerisssh Humor. „Willkommen in meinem 5-Sterne-Hotel", schreibt sie zu diesem Clip. Ein Eimer voll Wasser wird im Bunker schnell mal zum Jacuzzi umfunktioniert. Ob man ihren Humor in diesen schweren Zeiten nun für angebracht hält oder nicht. Vielleicht sind gerade diese Videos ein guter Weg für die jungen Menschen in der Ukraine, um mit dem Schrecken der vergangenen Tage fertig zu werden.

