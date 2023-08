Bei einem russischen Angriff auf Tschernihiw in der Nordukraine sind mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Eine Rakete sei mitten im Stadtzentrum eingeschlagen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Infolge eines russischen Raketenangriffs sind in der nordukrainischen Stadt Tschernihiw offiziellen Angaben zufolge mindestens sieben Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Mindestens 90 weitere Menschen wurden durch den Beschuss im belebten Stadtzentrum verletzt, schrieb der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko am Samstag auf Telegram. Auch unter den Verletzten seien Kinder.

Zuvor hatte bereits der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitgeteilt, dass unweit des Tschernihiwer Theaters eine Rakete eingeschlagen war. "Es ist ein ganz gewöhnlicher Samstag, den Russland in einen Tag des Schmerzes und des Verlusts verwandelt hat", schrieb er. Ein Platz, die Polytechnische Universität und ein Theater seien getroffen worden. Dazu veröffentlichte er ein kurzes Video, in dem Trümmerteile auf dem Bürgersteig zu sehen sind.

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort sahen Feuerwehrfahrzeuge vor dem beschädigten Gebäude der Taras-Tschewtschenko-Theater- und Musikakademie. Auch einige andere Gebäude in der Nähe wurden leicht beschädigt.

Der Gouverneur des Gebiets Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, schrieb, die Stadt sei ersten Erkenntnissen zufolge von einer ballistischen Rakete getroffen worden. Er rief die Bevölkerung auf, zunächst weiter in Schutzräumen zu bleiben.

Norden der Ukraine blieb weitgehend von Kämpfen verschont

Selenskyj traf unterdessen mit seiner Frau Olena zu einem Besuch in Schweden ein. Er werde Gespräche mit der Regierung, politischen Parteien und der schwedischen Königsfamilie führen, schrieb Selenskyj im vormals Twitter genannten Onlinedienst X. Dabei werde es vor allem um "Partnerschaft, Verteidigungszusammenarbeit, EU-Integration und gemeinsame euro-atlantische Sicherheit" gehen. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson empfing Selenskyj in seinem Sommerhaus in Harpsund südwestlich von Stockholm.

Vor Ort Belgorod und Schebekino Auf der anderen Seite – ein Besuch bei Bewohnern des russischen Grenzgebiets

Tschernihiw liegt rund 150 Kilometer nördlich von Kiew in Richtung der Grenze zum mit Russland verbündeten Belarus. Russische Streitkräfte waren durch Tschernihiw marschiert, als sie im Februar 2022 ihre Invasion in die Ukraine begonnen hatten, und wurden dann von ukrainischen Kräften zurückgedrängt. Seitdem blieb der Norden der Ukraine weitgehend von heftigen Kämpfen wie im Osten und im Süden des Landes verschont.

Der Angriff ereignete sich nur kurz nachdem der Kreml ein Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Südrussland mit für die russische Militäroffensive in der Ukraine zuständigen Generälen bekanntgegeben hatte. Putin habe ein Treffen im Hauptquartier der "militärischen Spezialoperation" in Rostow am Don abgehalten, teilte der Kreml am Samstagmorgen mit. Der Kreml-Chef habe sich Berichte des russischen Generalstabschefs Waleri Gerassimow, von Kommandeuren und anderen hochrangigen Beamten angehört.

Moskau machte keine Angaben zum Zeitpunkt des Treffens. Von staatlichen Medien verbreitete Aufnahmen deuteten darauf hin, dass es in der Nacht stattfand.

Indes erklärte die russische Armee am Samstag, etwa 150 ukrainische Soldaten "eliminiert" zu haben, die den Fluss Dnipro überqueren und auf russisch besetztes Gebiet gelangen wollten. Das russische Militär habe eine "feindliche" Einheit von rund 150 Menschen "besiegt". Diese habe versucht, auf dem linken Ufer des Dnipro Fuß zu fassen, teilte das Militär mit.

Der Ukraine-Krieg in Zahlen Kriegskosten: 250 Milliarden Euro, Flüchtlinge: 23 Millionen, tote Zivilsten: 9000 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Stärke des Militärs Ein schwedischer CV90-Schützenpanzer in ukrainischen Diensten. Im Vergleich der Stärke des russischen und ukrainischen Militärs macht deutlich, wie schlecht die Truppen des Kremls, beziehungsweise wie gut die der Ukraine kämpfen. So umfasst das militärische Personal Russlands mehr als 1,3 Millionen Menschen, dass der Ukraine 500.000. Darunter sind 830.000 Soldaten auf russischer und 200.000 auf ukrainischer Seite. Mehr

Die ukrainischen Streitkräfte versuchen am Dnipro, Frontlinie im Süden des Landes, in die Verteidigungsanlagen Moskaus einzudringen. Am Freitag hatte Moskau erklärt, "Sabotage"-Gruppen seien rund um den Fluss im Einsatz gewesen.

Russische Armee will ukrainischen Drohnenangriff abgewehrt haben

Mehr als 1300 Kilometer Luftlinie entfernt im Nordwesten Russlands will die russische Armee derweil einen ukrainischen Drohnenangriff abgewehrt haben. Gegen 10.00 Uhr (Ortszeit, 9.00 Uhr MESZ) habe Kiew "einen terroristischen Angriff mithilfe einer helikopterähnlichen Drohne auf einen Militärflugplatz in der Region Nowgorod durchgeführt", erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Demnach wurde die Drohne "mit leichten Waffen" abgeschossen.

Auf dem Flugzeugparkplatz sei ein Feuer ausgebrochen, aber schnell gelöscht worden, fuhr das Ministerium fort. Ein Flugzeug sei beschädigt worden, Opfer habe es aber keine gegeben.

Nowgorod wurde bisher nur äußerst selten zum Ziel der Attacken, die Moskau Kiew zuschreibt. Es liegt mehrere hunderte Kilometer von der russischen Hauptstadt Moskau entfernt – und noch weiter von der ukrainischen Grenze.