Die Zahl ukrainischer Flüchtlinge an deutschen Schulen hat sich innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt. Für den Zeitraum vom 28. März bis zum 3. April wurden insgesamt 41.170 aus der Ukraine geflüchtete Schülerinnen und Schüler an allgemein- und berufsbildenden Schulen aufgenommen, wie die Kultusministerkonferenz am Mittwoch in Berlin mitteilt. In der Vorwoche waren zum Stichtag 27. März insgesamt 20.205 Kinder und Jugendliche registriert worden. Im flächenmäßig größten Bundesland Bayern wurden mit mehr als 8400 Schülern am meisten Geflüchtete an öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen aufgenommen.



Im Bild: Kinder aus der Ukraine sitzen am Morgen in einer Willkommensklasse des Gymnasium Trudering in München, Bayern.