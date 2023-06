Vom Donbass-Städtchen Velika Novosilka aus hat die ukrainische Armee vor wenigen Tagen den wichtigsten Vorstoß ihrer Offensive gestartet. Unser Autor hat dort vor Kriegsbeginn oft Urlaub gemacht. Blick zurück in eine untergegangene Welt. Von Christoph Brumme

Es gibt nur wenige Orte, an denen ich so glücklich war wie in Velika Novosilka. Ich liebte es, dort mit meinem Freund Wasja durch die Kneipen zu ziehen, gute Leute zu treffen, ein Gläschen zu trinken und einheimische Delikatessen zu probieren. Oder nachts Krebse in einem der drei Flüsschen zu fangen, die an der Siedlung mit ihren 6000 Einwohnern vorbeifließen. Was für schöne Namen sie tragen: Schaitanka, Mokrye Jaly und Kaschlagatsch – auf Deutsch bedeuten die: Zum Teufel, Nasses Mitleid, Husten. Alle mit reinem Wasser und schmackhaften Fischen, Barschen und Welsen. Sie fließen durch Laubwälder und Wiesen, Steppen und Felder. Typischer Donbass, wunderschönes Erholungsgebiet. Industriebetriebe gibt es keine, was die Einheimischen sehr bedauern. Der nächste Kohleschacht ist Dutzende Kilometer entfernt.