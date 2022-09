Sehen Sie im Video: Aufnahmen aus MiG-29-Kampfjet – ukrainische Luftwaffe zeigt Raketenabschüsse aus Piloten-Perspektive.









Aufsehenerregende Aufnahmen aus einem Kampfjet.





Die ukrainische Luftwaffe postet dieses Video eines MiG-29-Piloten auf Twitter.





Der Clip zeigt Kampfhandlungen und Raketenabschüsse aus Cockpit-Perspektive.





Berichten zufolge handelt es sich bei den Raketen um US-amerikanische Anti-Radar-Raketen vom Typ "AGM-88 HARM". Die ukrainischen Jets sollen für den Einsatz dieser Waffen umgerüstet worden sein.





In dem Post zum Video erklärt die Luftwaffe ebenfalls, dass Kampfpilot Ivan den Clip in Gedenken an einen gefallen Kameraden aufgenommen habe.





Das mit emotionaler Musik unterlegte Video endet mit einer Widmung des Piloten an seinen toten Freund.





Im Kampf um die öffentliche Wahrnehmung verbreiten beide Kriegsparteien, parallel zu den Kamphandlungen in der Ukraine, immer wieder – teilweise emotionalisierende – Propaganda-Videos in den sozialen Medien.

