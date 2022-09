Sehen Sie im Video: Russische Brandbomben über Oserne – Video soll Verstoß gegen Genfer Konventionen zeigen.





















Dieses Video soll den Einsatz russischer Brandbomben in der Ukraine zeigen.





Die ukrainischen Streitkräfte schreiben auf Twitter, dass es sich um russische Brandgeschosse vom Typ "9m22s" handle.





Das Verifikationsteam des stern bestätigt, dass die Bilder aus dem Dorf Oserne in der Ostukraine stammen.





Der ukrainische Parlamentsabgeordnete Roman Hryshchuk postet den Clip auf Twitter. Welche Kriegspartei das Video gefilmt hat, ist allerdings unklar. Auch über Verletzte oder Tote gibt es keine Informationen.





Zusatzprotokolle der Genfer Konventionen verbieten den Einsatz von Brandwaffen gegen Zivilpersonen beziehungsweise in einer Art und Weise, in der es leicht zu sogenannten Kollateralschäden kommen kann.





Vor diesem Hintergrund ist der Einsatz in städtischen Gebieten geächtet.





Im Rahmen des Ukraine-Krieges wurde wiederholt über den Einsatz russischer Phosphorbomben berichtet.

