Sehen Sie im Video: Ukraine-Krieg – Video soll Einschlag von Marschflugkörper in Einkaufszentrum zeigen.





Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vor dem UNO-Sicherheitsrat einen "Terroristenstaat" genannt und ein Tribunal zur Untersuchung russischer Militäraktionen gefordert. Russland dürfe nicht an den Diskussionen und Abstimmungen des Gremiums teilnehmen, forderte Selenskyj bei einem Video-Auftritt vor dem Sicherheitsrat. Russlands stellvertretender UNO-Botschafter Dmitri Poljanski sagte, das Gremium sei keine Plattform für eine PR-Kampagne des ukrainischen Präsidenten für neue Waffenlieferungen. Zuvor hatten sich die Vertreter aller 15 Mitgliedsstaaten des Sicherheitsrats, auch Russlands, auf Selenskyjs Bitte zu einer Schweigeminute für die in dem Konflikt getöteten Ukrainer erhoben. Die Ukraine veröffentlichte unterdessen das Video einer Überwachungskamera, das den Einschlag eines Marschflugkörpers in ein Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk zeigen soll. Auch für diesen Akt des Staatsterrorismus, werde Russland zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Selenskyj. Auf dem Schlachtfeld, durch verschärfte Sanktionen und vor einem Gericht. Russland nennt seinen Einmarsch in die Ukraine eine "militärische Spezialoperation", um das Land von Faschisten zu befreien - eine Sichtweise, die von der Ukraine und ihren westlichen Verbündeten abgelehnt wird.

