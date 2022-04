Von der Leyen auf dem Weg zu Selenskyj

Australien hat 20 von Kiew angeforderte Bushmaster-Panzerfahrzeuge auf den Weg in die Ukraine gebracht. Die elf Tonnen schweren, vielseitig verwendbaren Truppentransporter, die Australien unter anderem in Afghanistan eingesetzt hatte, sollen ihre zehn Insassen vor Landminen und anderen Sprengkörpern schützen. Am Morgen (Ortszeit) wurden die ersten olivgrün gestrichenen Fahrzeuge auf dem Militärflughafen Amberley in Queensland in Transportflugzeuge verladen. Jedes der in den 1990er-Jahren in Australien entwickelten "Bushmaster Protected Mobility Vehicles" kostet 2,45 Millionen australische Dollar (1,7 Millionen Euro). Auf die Seiten der Fahrzeuge wurde jeweils die blau-gelbe ukrainische Nationalflagge mit dem Schriftzug "United with Ukraine" (Vereint mit der Ukraine) gemalt.