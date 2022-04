EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen macht sich als erste westliche Spitzenpolitikerin ein Bild von der Lage in Butscha. Die deutsche Politikerin sah sich dort am Freitag unter anderem 20 exhumierte Leichen aus einem Massengrab an und entzündete in einer Kirche Kerzen für die Opfer des Massakers. In dem Kiewer Vorort sind mutmaßlich mehr als 300 Zivilisten von der russischen Armee getötet worden.



"Wir haben das grausame Gesicht von Putins Armee gesehen, wir haben die Rücksichtslosigkeit und die Kaltherzigkeit gesehen, mit der sie die Stadt besetzt hat", so von der Leyen. "Hier in Butscha haben wir gesehen, wie unsere Menschlichkeit zertrümmert wurde, und die ganze Welt trauert mit den Menschen in Butscha."