Von der Leyen in Kiew eingetroffen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist in Kiew eingetroffen. Mit ihrer Reise will sie ein "deutliches Zeichen der Unterstützung für die Ukrainer" senden. Das Land brauche dringend Hilfe, sagte die deutsche Politikerin auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt, wo sie unter anderem Präsident Selenskyj treffen will. Das wichtigste Thema für Selenskyj werde wohl der Weg seines Landes in die EU sein, so von der Leyen. "Wir wollen die Ukraine unterstützen und ihr Hoffnung geben."



Selenskyj hatte kurz nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine die Mitgliedschaft in der EU beantragt. Derzeit prüft die EU-Kommission auf Bitten des Rats der EU-Staaten den Antrag. "Unser Ziel ist es, dem Rat in diesem Sommer den ukrainischen Antrag vorzulegen", kündigt von der Leyen an. Doch selbst wenn die EU-Kommission den Antrag positiv bewerten sollte, könnte allein der Start der Aufnahmeverhandlungen noch lange auf sich warten lassen, da alle EU-Staaten einverstanden sein müssen.