Ein Bild aus Friedenszeiten, die aktuelle Lage am Flughafen Gostomel war am Freitag Vormittag unklar. Das Foto zeigt die dort stationierte größte Frachtmaschine der Welt, die Antonow An-225

Krieg in der Ukraine Warum der Flughafen Gostomel bei Kiew strategisch so wichtig ist

In der Ukraine werden Kämpfe um den Flughafen Gostomel bei Kiew gemeldet. Der Airport, bekannt auch durch das größte Frachtflugzeug der Welt, spielt eine Schlüsselrolle bei Putins Eroberungsplan.

In der Ukraine rücken die russischen Streitkräfte bei ihrem Großangriff auf das Land Korrespondentenberichten zufolge in Richtung der Hautstadt Kiew vor. Dabei gerät immer wieder der Airport Kiew-Gostomel in den Fokus, ein internationaler Frachtflughafen etwa 20 Kilometer nordwestlich von Kiew. Um den Flughafen wurden Kämpfe gemeldet, nach Meinung von Beobachtern könnte er eine strategische Rolle bei Russlands Eroberungsplänen spielen. Die ukrainische Arme dürfte deshalb alles daran setzten, das Gebiet zu verteidigen.

Seit Donnerstag werden immer wieder Auseinandersetzungen um den Flugplatz gemeldet. So hieß es vom ukrainischen Generalstab, in der Nacht zu Freitag habe die russische Armee versucht, 200 Mann ihrer Luftlandetruppen dort abzusetzen. Der ukrainischen Armee sei es jedoch gelungen, die Landung des Hauptkontingents abzuwehren.

Wie weit russische Soldaten bei ihrem Angriff kamen, ist nicht ganz klar. In Medien wurde unter Berufung auf ukrainische Informationen auch davon gesprochen, der Flugplatz sei "zurückerobert" worden. Berichten zufolge gab es schwere Kämpfe um das Gebiet. Die Rede war von allein 40 Todesopfern am Donnerstag. Am Freitagmorgen hieß es vom ukrainischen Generalstab erneut, auf dem Flughafen werde gekämpft. Zu der Zeit sollen die ukrainischen Truppen dem Angriff jedoch standgehalten haben.

Russland könnte den Aiport beim Angriff auf die Ukraine für eine Luftbrücke nutzen

Für Wladimir Putins Eroberungspläne der Ukraine ist es offenbar sehr wichtig, diesen Airport einzunehmen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) erläutert. Der Flughafen Gostomel – oder auch Hostomel, wie er in deutschen Medien genannt wird – könnte, so befürchtet die Ukraine, den Russen als Standort für eine Luftbrücke dienen, mit der der Angriff intensiviert werden könnte. Nach seiner Eroberung könnten die russischen Streitkräfte über diesen Airport weitere Truppen und auch Ausrüstung ins Land befördern. Das Gelände ist ausgestattet mit einer Landebahn, auf der auch das größte Frachtflugzeug der Welt aufsetzen kann.

Genau wegen dieses Flugzeugs war der Airport bei Kiew in Friedenszeiten auch international bekannt: In Gostomel, wo sich auch der Hauptsitz und der Werksflughafen des Flugzeugherstellers Antonow befinden, ist das weltgrößte Frachtflugzeug stationiert, die Antonow AN-225, die in der Vergangenheit auch regelmäßig in Leipzig zu Gast war. Erst im vergangenen Dezember hatte das riesige Flugzeug, von dem weltweit nur eine einzige Maschine im Einsatz ist, Hunderttausende Corona-Schnelltests nach Deutschland gebracht.

Am Freitagmorgen kursierten Gerüchte, der Frachter sei möglicherweise bei den Kämpfen um den Airport zerstört worden. Allerdings gab es dafür keinerlei Bestätigungen.

Quellen: RND / "Nordsachen 24" / mit aktuellen Material von dpa und AFP

Sehen Sie im Video: In der zweiten Nacht des Krieges in der Ukraine waren heftige Explosionen über Kiew zu sehen. Die Aufnahmen sollen zeigen, wie ein Flugobjekt über der Hauptstadt abgeschossen wird.