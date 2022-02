Ein Blick auf den Majdan, den "Platz der Unabhängigkeit" in der Hauptstadt Kiew in der Ukraine

Webcams zeigen: So sieht es derzeit in Kiew und Odessa aus

Russland hat die Ukraine angegriffen. Wie sieht es vor Ort aus? Webcams liefern Bilder aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew und der Hafenstadt Odessa.

In der Ukraine-Krise sind die schlimmsten Befürchtungen wahr geworden: Russland hat einen Großangriff auf die Ukraine begonnen. In der Hauptstadt Kiew und mehreren anderen Städten waren am Donnerstagmorgen Explosionen zu hören, wie AFP-Journalisten berichteten. Nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes drangen russische Bodentruppen aus mehreren Richtungen in die Ukraine ein, unter anderem von Belarus aus.

Webcams zeigen, wie es in den ukrainischen Städten Kiew und Odessa derzeit aussieht.

Kiew, Blick auf den Majdan

Kiew, Blick auf die Insel Rusanivka

Odessa, Blick vom Prymorskyi Boulevard

Odessa, Blick auf das Opernhaus

