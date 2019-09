In der Ukraine-Affäre gerät US-Präsident Donald Trump durch die am Donnerstag veröffentlichten Aussagen eines Whistleblowers weiter unter Druck. In dem Bericht wirft eine namentlich bisher nicht bekannte Person Trump vor, dass dieser sein Amt genutzt habe, um die Ukraine zur Einmischung in den US-Wahlkampf 2020 zu bewegen. Die Demokraten sprachen von Vertuschung. Sie prüfen bereits ein Amtsenthebungsverfahren. Trump spricht dagegen von einer Hexenjagd gegen ihn und reagierte wütend auf die Anhörung und die Erwägungen der Demokraten für ein Amtsenthebungsverfahren. "Ich habe gerade ein wenig Fernsehen gesehen. Es ist eine Schande für unser Land. Es ist eine weitere Hexenjagd. Adam Schiff und seine Leute erfinden Geschichten und sitzen da wie fromme Leute. Oder wie immer man das nennen soll. Das ist wirklich eine Schande. Und ein fürchterliche Sache für unser Land." Der von den Demokraten geleitete Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses hatte den Bericht des Whistleblowers nach wochenlangem Streit veröffentlicht. Der amtierende US-Geheimdienstchef Joseph Maguire hatte sich zunächst geweigert, das Dokument dem Kongress zukommen zu lassen. Er verteidigte sein Vorgehen damit, dass es sich um eine komplexe, beispiellose Angelegenheit handele. Maguire stellte sich vor den Whistleblower: Dieser habe immer in guter Absicht gehandelt und habe keine politischen Motive. Der Whistleblower räumt in seinem Bericht vom 12. August ein, kein direkter Zeuge bei den meisten beschriebenen Vorfällen gewesen zu sein. Seine Darstellungen basierten auf Äußerungen von Kollegen. Trump weist alle Anschuldigungen zurück und will laut Medienberichten den Informanten ausfindig machen. Laut der "New York Times" soll es sich um einen CIA-Offizier handeln, der zur Arbeit im Weißen Haus abkommandiert war.