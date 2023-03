von Niels Kruse "Ron DeSantis ist nicht allein", sagt ein Republikaner warnend über die Worte des Parteifreundes, die Ukraine-Hilfen seien nicht im Interesse der USA. Viele Konservative lehnen die Unterstützung ab – das Thema könnte die Partei im Wahlkampf spalten.

Ein nicht kleiner Teil der Amerikaner hat es schon lange satt, dass ihr Land den Weltpolizisten spielt – vor allem konservative Amerikaner. Donald Trump nahm das in seinem ersten Wahlkampf auf und warb damit, sich künftig aus den Angelegenheiten in fernen Ländern heraushalten zu wollen. Selbst die Nato hielt er für obsolet. Tatsächlich wurde Trump dann ins Weiße Haus gewählt. Er trat zwar nicht aus dem Militärbündnis aus, doch der Wunsch vieler Landsleute nach "America First" ist geblieben. Bis heute.

Ukraine-Hilfe nicht im "nationalen Interesse"

Mittlerweile hat bereits der nächste US-Präsidentschaftswahlkampf begonnen und Ron DeSantis, möglicher Präsidentschaftsbewerber der Republikaner, teilt die Bedenken gegen das wieder zunehmende US-Auslandsengagement, etwa in der Ukraine. Weiter in einen territorialen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verwickelt zu werden, sei kein "zentrales nationales Interesse" der USA, antwortete der Gouverneur von Florida auf einem Fragebogen an potenzielle Präsidentschaftsbewerber. Der Ukraine einen Blankoscheck auszustellen, ohne klare Ziele zu definieren und zu überprüfen, was mit dem Geld passiere, lenke von den wichtigsten Herausforderungen im eigenen Land ab, schrieb er.

Die Aussage ist vor allem eine Kritik am Kurs von Joe Biden. Seine Regierung hat das von Russland angegriffene Land mit bislang rund einhundert Milliarden Dollar unterstützt und die Hilfen würden "so lange wie nötig" weitergehen, wie der US-Präsident nicht müde wird zu betonen. Angesichts eines geplanten Haushalts in Höhe von fast sieben Billionen US-Dollar mutet diese Summe beinahe überschaubar an. Dennoch betrachten viele rechte Republikaner die Ausgaben als "Verschwendung".

Als Donald Trump, ebenfalls im Wahlkampfmodus, jüngst die Hauptrede auf dem rechtskonservativen Treffen CPAC gehalten hatte, sagte er, als US-Präsident würde er die Hilfen für die Ukraine einzustellen. "Wir werden niemals mehr unbegrenzt Geld in endlose Kriege pumpen", versprach er der jubelnden Menge. Auf der Veranstaltung erntete auch die Rechtsaußen-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene viel Applaus für ihre Forderung, die Ukraine-Unterstützung herunterzufahren. "Wir haben schon genug getan, und sollten stattdessen auf Frieden in der Ukraine drängen, und nicht die Welt an den Rand eines Weltkriegs Nummer drei bringen", so Greene.

Knapp die Hälfte sagt Ja zu Ukraine-Hilfe

Umfragen zufolge befürworten in den USA weniger Menschen die Ukraine-Unterstützung als noch zu Beginn des Krieges. 48 Prozent der Amerikaner sagen uneingeschränkt Ja zu Geld und Waffenlieferungen durch die US-Regierung. Im vergangenen Juni waren es noch 60 Prozent. 29 Prozent sind mittlerweile gegen die Hilfen. Ganz so deutlich sind die Trennlinien innerhalb der republikanischen Partei nicht, aber es gibt sie durchaus, wie der Widerspruch auf DeSantis' Äußerung zeigt.

"Zu behaupten, die Ukraine-Unterstützung sei nicht wichtig, ist wie zu behaupten, Kriegsverbrechen seien nicht wichtig", sagte Lindsey Graham, ein konservativer Senator aus South Carolina. Er verwies zudem darauf, die Aggression von Russlands Präsident Wladimir Putin nicht in der Ukraine halt machen würde. "Wer das nicht versteht, hört nicht auf das, was er sagt."

Auch andere Republikaner zeigen sich verwundert über die Auskunft ihres Parteikollegen. Marco Rubio, der im Auswärtigen Ausschuss sitzt, sagte über DeSantis Interpretation des Krieges: "Das ist kein Territorialstreit. Das wäre so, als würden die USA in Kanada einmarschieren oder auf die Bahamas. Nur weil jemand etwas für sich beansprucht, heißt das nicht, dass es ihm auch gehört", so der Republikaner über Putins Behauptung, Teile der Ukraine seien eigentlich russisch.

"Ron DeSantis ist sicher nicht allein"

John Thune, ebenfalls Senator, glaubt, dass das Thema seine Konservativen noch länger beschäftigen wird. Er selbst teile die Sichtweise von DeSantis zwar nicht, sagte aber auch: "Er ist damit nicht alleine. Vermutlich wird es weitere Präsidentschaftskandidaten-Bewerber mit derselben Ansicht geben, ebenso wie Republikaner im ganzen Land." Obwohl Außenpolitik in den USA nur selten ein wichtiges Wahlkampfthema ist, könnte es bei der Ukraine-Unterstützung anders werden. Und damit würde der US-Wahlkampf und -ausgang wieder einmal bis ins ferne Europa ausstrahlen.

Quellen: DPA, AFP, CNN, PBS, "The Guardian"