Russland fühlt sich von der Nato bedroht, hat selbst einige Gebiete wie in der Ostukraine besetzt. Wie stellt sich die aktuelle Lage dar? Wir zeigen's Ihnen in unserer Grafik.

Allen Warnungen des Westens zum Trotz hat der russische Präsident Wladimir Putin die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine befohlen. Die Einheiten sollen in den selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk für "Frieden" sorgen, wie es in einem Dekret heißt, das der Kremlchef am Montagabend in Moskau unterzeichnete. Zugleich erkannte Putin die beiden von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete, die völkerrechtlich zur Ukraine gehören, als unabhängige Staaten an. Unsere Grafik zeigt Ihnen die Verteilung von russischen und Nato-Truppen in Europa.

Scharfe Kritik von den USA

Die USA haben Russland bei der Dringlichkeitsdebatte des UN-Sicherheitsrats für die Entsendung ihrer Truppen in die Separatisten-Gebiete in der Ostukraine scharf kritisiert. "Sie nennen sie Friedenstruppen", sagte die US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, am Montagabend in New York (Ortszeit) in Richtung Russlands. "Das ist völliger Unsinn. Wir wissen, was sie wirklich sind."

Zuvor hatte UN-Untergeneralsekretärin Rosemary DiCarlo zur Eröffnung der Sitzung gesagt, dass die UNO den Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin, "Truppen in der Ostukraine zu stationieren", "zutiefst bedauert". "Die nächsten Stunden und Tage werden kritisch sein. Die Gefahr eines großen Konflikts ist real und muss um jeden Preis vermieden werden", forderte sie bei dem Treffen, das auf Wunsch der westlichen Mitglieder des Sicherheitsrates einberufen wurde.

"Wer ist der nächste?"

Der albanische UN-Botschafter Ferit Hoxha fragte mit Blick auf das russische Vorgehen: "Wer ist der Nächste?" Sein indischer Kollege T.S. Tirumurti forderte "Zurückhaltung von allen Seiten", während die britische Botschafterin Barbara Woodward von Russland einen "Rückzieher" verlangte und Brasilien einen "sofortigen Waffenstillstand" in der Ostukraine forderte.