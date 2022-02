"Die Welt wird Russland zur Rechenschaft ziehen": So reagiert die Welt auf den Kriegsausbruch in der Ukraine

Der Krieg hat begonnen. Die Welt blickt entsetzt auf die russischen Angriffe in der Ukraine. Die Reaktionen im Überblick.

Russland hat einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen eine Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk an. Angriffe mit Kampfflugzeugen, Hubschrauber und Raketen wurden auch aus anderen Teilen der Ukraine gegen militärische Infrastruktur gemeldet. In der unklaren Lage ließen sich die Berichte nicht sofort nachprüfen.

Erstmals stehen sich damit russische und ukrainische Soldaten in dem seit acht Jahren dauernden Konflikt gegenüber. Die internationalen Reaktionen im Überblick.

USA:

"Die Welt wird Russland zur Rechenschaft ziehen."

"Die Gebete der ganzen Welt sind heute Nacht beim ukrainischen Volk, während es unter einem unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff durch die russischen Streitkräfte leidet (...) Präsident Putin hat sich vorsätzlich für einen Krieg entschieden, der katastrophale Todesfälle und menschliches Leid bringen wird. Russland alleine ist für den Tod und die Zerstörung, die dieser Angriff bringen wird, verantwortlich."

– Präsident Joe Biden

"Genau zu der Zeit, als wir uns im Rat versammelten, um Frieden zu suchen, übermittelte Putin eine Kriegsbotschaft in völliger Verachtung für die Verantwortung dieses Rates."

– Linda Thomas-Greenfield, US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen

Deutschland:

"Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa."

"Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Er ist durch nichts zu rechtfertigen. Deutschland verurteilt diesen rücksichtslosen Akt von Präsident Putin aufs Schärfste."

– Bundeskanzler Olaf Scholz

"Mit dem Angriff auf die Ukraine bricht Russland mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung. Die Weltgemeinschaft wird Russland diesen Tag der Schande nicht vergessen." "Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht."

– Außenministerin Annalena Baerbock

"Der russische Präsident ist ein Kriegsverbrecher (...) Präsident Putin und die russische Führung werden dafür einen hohen Preis bezahlen"

– SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich

"Es ist Krieg in Europa. Es ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, sondern es ist ein Krieg gegen die Demokratie, gegen unsere Freiheit

– CDU-Chef Friedrich Merz

Frankreich:

"Frankreich verurteilt die Entscheidung Russlands, Krieg gegen die Ukraine zu führen, aufs Schärfste. Russland muss seine Militäroperationen sofort beenden. Frankreich ist solidarisch mit der Ukraine. Es steht an der Seite der Ukrainer und handelt mit seinen Partnern und Verbündeten, um ein Ende des Krieges zu erreichen."

– Präsident Emmanuel Macron

Großbritannien:

"Mit diesem unprovozierten Angriff auf die Ukraine hat Präsident Putin sich für einen Weg des Blutvergießens und der Zerstörung entschieden."

– Premierminister Boris Johnson

Kanada:

"Russlands Vorgehen wird schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen."

– Premierminister Justin Trudeau

Australien:

"Wir verurteilen die einseitigen feindlichen Aktionen in der Ukraine. Russland verstößt offen gegen internationales Recht und die UN-Charta."

– Premierminister Scott Morrison

Schweden:

"Russlands Vorgehen ist auch ein Angriff auf die europäische Sicherheitsordnung."

– Ministerpräsidentin Magdalena Andersson

Finnland:

"Der Angriff ist ein schwerer Verstoß gegen das internationale Recht und bedroht das Leben zahlreicher Zivilisten."

– Ministerpräsidentin Sanna Marin

Norwegen:

Russische Behörden tragen die vollständige Verantwortung dafür, Europa in diese sehr dunkle Situation gestürzt zu haben."

– Regierungschef Jonas Gahr Støre

Dänemark:

"Das ist eine erschreckende und völlig unprovozierte Handlung, die gegen die UN-Charta und das Völkerrecht verstößt."

– Regierungschefin Mette Frederiksen

Island:

"Das Leben unschuldiger Zivilisten muss immer unsere Hauptsorge sein."

– Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir

Tschechien:

"Die russische Invasion in die Ukraine ist ein durch nichts zu rechtfertigender Akt der Aggression gegen einen unabhängigen Staat"

– Ministerpräsident Petr Fiala

Estland:

"Die absurden Vorwände der russischen Führung, die Ukraine anzugreifen, sind falsch, unbegründet und kriminell. Sie wurden erfunden, damit Präsident Putin eine Aggression gegen eine Nation rechtfertigen kann, die Russland nie bedroht hat."

– Staatspräsident Alar Karis

Ungarn:

"Wir stehen an der Seite der Ukraine, wir setzen uns für die territoriale Unversehrtheit und Souveränität der Ukraine ein."

– Außenminister Peter Szijjarto

China:

"Chinas Position zur Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität aller Staaten ist konsistent, die Ziele und Prinzipien der UN-Charta sollten allesamt aufrechterhalten werden."

– UN-Botschafter Zhang Jun