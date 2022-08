Vivian Bahlmann spricht mit Thomas Wiegold, Militärexperte, Journalist und Blogger: Wir sprechen über das Atomkraftwerk in Saporischschja, das notabgeschaltet worden sein soll. "Es soll aber trotzdem keine kritische Situation sein, weil es eine Notstromversorgung gibt.“ "So ein Atomkraftwerk ist als militärische Festung praktisch uneinnehmbar, weil der Gegner die Gefahr provoziert, dass es eine radioaktive Verseuchung gibt."Zur Entwicklung der Front sagt Wiegold : "Es geht nirgendwo so richtig weiter. Es gibt kleine Geländegewinne, im Osten von russischer Seite, aber der Frontverlauf ist sehr unbeweglich geworden in den vergangenen Tagen und Wochen." Beide Seite haben nicht die Kapazitäten einen Vorstoß zu machen. "Im Moment scheint es der Ukraine zu gelingen den weiteren russischen Vormarsch zu stoppen", aber die Ukraine hat inzwischen das Ziel ausgegeben: 'Wir denken viel größer, wir wollen nicht nur den Vormarsch stoppen, wir wollen Gebiet zurückerobern – bis hin zur Krim die seit 2014 von Russland annektiert ist.'