Guten Morgen an Tag drei des Krieges in der Ukraine. Wir halten Sie auch heute wieder in unserem Live-Blog über alle wichtigen Ereignisse hinsichtlich des russischen Überfalls auf das Nachbarland auf dem Laufenden.



Im russischen Angriffskrieg geht es mittlerweile um die Kontrolle von Kiew. Die ukrainische Armee erklärte am frühen Morgen, einen Angriff russischer Streitkräfte auf eine wichtige Stellung in der Hauptstadt abgewehrt zu haben. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte vor einem Großangriff der russischen Kräfte auf Kiew gewarnt. Auch in vielen anderen Landesteilen wird gekämpft, zehntausende Ukrainer fliehen angesichts der Gewalt in die Nachbarstaaten.