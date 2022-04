Die Ukraine kämpft extrem geschlossen gegen Russland, dennoch gibt es auch in den Reihen der Kiewer Führung Risse. So hat Präsident Wolodymyr Selenskyj nun zwei Geheimdienstchefs als "Verräter" entlassen.

Stimmen die diversen Geheimdienstberichte, dann rollen in Moskau schon länger immer wieder die Köpfe von Top-Militärs und Präsidentenberatern. So soll Kremlchef Wladimir Putin bereits vor drei Wochen acht Generäle geschasst haben, und der Leiter der Geheimdienstes FSB befinde sich unter Hausarrest. Grund sei die desaströse Vorbereitung und Durchführung der Ukraine-Invasion. US-Außenminister Antony Blinken sagte dazu jetzt: "Eine der Achillesfersen von Autokratien ist, dass es in diesen Systemen keine Leute gibt, die den Mächtigen gegenüber die Wahrheit sagen oder die Möglichkeit haben, den Mächtigen gegenüber die Wahrheit zu sagen. Ich denke, das ist es, was wir in Russland erleben."

Selenskyi entlässt Geheimdienstchefs

Auch auf ukrainischer Seite gibt es offenbar Verantwortliche, die nicht im Sinne der Staatsführung handeln und deshalb herausgeworfen wurden. Allerdings ganz offiziell. So hat Präsident Wolodymyr Selenskyj nun zwei Generäle entlassen: den früheren Chef des Geheimdiensts SBU, Andrij Naumow, sowie den Ex-SBU-Chef für das Gebiet Cherson, Serhej Kryworutschko. Nähere Angaben machte Selenskyj nicht, sagte jedoch: "Jetzt habe ich keine Zeit, mich um all die Verräter zu kümmern. Aber nach und nach werden sie alle bestraft."

Naumow war bereits im vorigen Sommer von seinem Posten entbunden worden und hatte sich angeblich vor Kriegsbeginn ins Ausland abgesetzt. Er soll Medien zufolge in Schmuggel und Korruption beim Zoll verwickelt sein.

Erst vor wenigen Tagen wandte sich der ukrainische Präsident "an diese phänomenalen Dummköpfe", die mit den russischen Militärs zusammenarbeiten wollten: "Ich möchte darauf hinweisen, dass sie (die Russen) selbst die eigenen Leute abstoßen. Was machen sie dann mit fremden Verrätern?" Er forderte die möglichen Verräter auf, nachzudenken. "Aber ich weiß, dass solche Leute über nichts nachdenken", sagte Selenskyj. "Sonst wären sie nicht zu Verrätern geworden."

Baut Russland Verwaltung in Südukraine auf?

Der ukrainische Staatschef wies auch darauf hin, dass Russland beginne, in den besetzten südukrainischen Gebieten eine Verwaltung aufzubauen. Für Cherson sei zudem ein Pseudoreferendum über die Bildung einer "Volksrepublik" geplant – ähnlich wie in den ostukrainischen Separatistengebieten. Ob die Entlassung des Beamten in der Region mit dieser Entwicklung zusammenhängt, ist aber unklar.

Quellen: DPA, AFP, RND, ntv