Im russischen Krieg gegen die Ukraine hat die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas den Westen aufgefordert, auch Offensivwaffen an die Ukraine zu senden. "Estland hat bereits im Januar entschieden, der Ukraine in jederlei Hinsicht zu helfen: humanitär, finanziell, mit Waffen – auch Offensivwaffen. Jetzt kommt es darauf an, dass (der russische Präsident Wladimir) Putin diesen Krieg unter keinen Umständen gewinnt", sagte Kallas den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest-France". "Wir müssen die Ukraine mit allem, was wir haben, unterstützen." Welche Waffen Kallas im Einzelnen meinte, war unklar.



Auf die Frage, ob auch MiG-29-Kampfjets aus sowjetischer Produktion aus Polen an die Ukraine geliefert werden sollten, antwortete Kallas: "Unbedingt. Ich sehe in Europa den starken Willen, den Ukrainern unter die Arme zu greifen. Das hat sich mit dem 24. Februar total geändert, vor allem in Deutschland." Die USA hätten die Ukraine bereits vor dem russischen Einmarsch am 24. Februar großzügig mit Waffen unterstützt. "Die Frage ist natürlich: Mischt sich Amerika direkt in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine ein? Das will Präsident Joe Biden offensichtlich nicht", sagte Kallas weiter.