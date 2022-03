Altkanzler Gerhard Schröder ist tatsächlich zu Gesprächen mit Präsident Putin in Moskau. In der Nacht sind nach ukrainischen Angaben zivile Ziele in Dnipro angegriffen worden. Verfolgen Sie die Entwicklungen an Kriegstag 16 im stern-Liveblog.

Der EU-Sondergipfel in Versailles ist der Ukraine nicht entgegen gekommen. Weder signalisierte man die Chance auf eine beschleunigte Mitgliedschaft. Noch will die Union Öl- und Gasimporte aus Russland als Sanktionen auf den Weg bringen. Der Grund: Dies würde die EU-Staaten sehr schwächen und Putin in die Hände spielen. Einig waren sich die Europäer in diesen Fragen nicht; zu den Bremsern gehörte auch Bundeskanzler Olaf Scholz.

Dessen Vor-Vorgänger und Parteifreund Gerhard Schröder unternimmt tatsächlich in Moskau bei seinem Freund Wladimir Putin einen Vermittlungsversuch. Schröders Vorstoß ist offenbar mit niemandem abgesprochen. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte am Abend im ZDF dennoch: "Alles, was hilft, um diesen furchtbaren Krieg zu beenden, ist ja willkommen."

Unterdessen gehen die Kämpfe in der Ukraine unvermindert weiter.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

Rettungsdienste: zivile Ziele in Dnipro angegriffen

Russland will Sitzung von UN-Sicherheitsrat wegen Biowaffen

wegen Präsident Selenskyj wirft Russland Angriff auf Fluchtkorridor vor

vor Bestätigt: Altkanzler Schröder spricht in Moskau mit Putin

spricht in Moskau mit Putin Rund 100.000 Menschen aus ukrainischen Städten in Sicherheit gebracht

Live Blog Ukraine-Krieg, Tag 16 – Liveblog Thomas Krause Internationale Unternehmen, die wegen des Angriffs auf die Ukraine ihr Geschäft in Russland aussetzen, geraten ins Visier der russischen Generalstaatsanwaltschaft. Unter anderem solle dabei die Einhaltung der Verpflichtungen gegenüber russischen Arbeitnehmern und deren Rechten geprüft werden, teilte die Behörde am Freitag mit. Jede Einstellung des Betriebs solle zudem auf Anzeichen einer absichtlichen oder Schein-Insolvenz geprüft werden.



Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine haben zahlreiche internationale Unternehmen - Anbieter von Modeartikeln und Konsumgütern, Autobauer, Banken, Tech-Unternehmen - ihr Geschäft in Russland gestoppt. Viele gaben dabei explizit an, dass russische Mitarbeiter weiter bezahlt werden sollen. Die russische Regierung droht bereits offen mit der Enteignung der internationalen Unternehmen, die ihre Geschäfte in dem Land aussetzen.

Thomas Krause Bei russischen Luftangriffen auf zivile Ziele in der Stadt Dnipro in der Zentralukraine ist nach Angaben der Rettungsdienste mindestens ein Mensch getötet worden. Am frühen Morgen "gab es drei Luftangriffe in der Stadt, die einen Kindergarten, ein Apartmenthaus und eine zweistöckige Schuhfabrik trafen", erklärten die Rettungskräfte. "Eine Person kam ums Leben."



Es handelte sich mutmaßlich um die ersten direkten Angriffe auf Dnipro. Die Stadt mit etwa einer Million Einwohnern war bislang von größeren russischen Militärangriffen verschont geblieben.

Thomas Krause Prorussische Separatisten haben im Osten der Ukraine nach Militärangaben aus Moskau die Stadt Wolnowacha unter ihre Kontrolle gebracht. Die Stadt war nach russischen Angaben seit dem 28. Februar eingekesselt. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gab es zunächst nicht.



Die Truppen der "Volksrepublik Donezk" hätten zudem vier weitere Ortschaften eingenommen und seien insgesamt sechs Kilometer weit in ukrainisches Gebiet vorgedrungen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in Moskau. Die russische Armee habe ihre Angriffe ebenfalls fortgesetzt - und sei um weitere 17 Kilometer vorgedrungen.



Zudem seien die Luftwaffenstützpunkte in der westukrainischen Gebietshauptstadt Iwano-Frankiwsk und in Luzk im Nordwesten des Landes mit Hochpräzisionswaffen außer Gefecht gesetzt worden, sagte der Sprecher. Insgesamt seien bisher mehr als 3000 Objekte der militärischen Infrastruktur in der Ukraine vernichtet worden, hieß es. Auch diese Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Thomas Krause Die Bahn will nach den Worten ihres Vorstandsvorsitzenden Richard Lutz weitere Züge mit Hilfsgütern in die Ukraine schicken. Ein erster Zug der so genannten Schienenbrücke ist in der Nacht zu Freitag in der Nähe von Berlin abgefahren. "Es wird nicht der letzte Zug dieser Schienenbrücke sein, sondern wir werden in den nächsten Tagen zusätzliche Züge auf den Weg bringen können, mit Hilfsgütern, die vor Ort benötigt werden, dringend benötigt werden", kündigte Lutz im ZDF-"Morgenmagazin" an.



Die Bahn, die Geflüchtete aus der Ukraine kostenlos transportiert, wolle auch mit Jobangeboten auf sie zugehen, sagte Lutz - auch wenn dies derzeit nicht vorrangig sei. In den vergangenen beiden Wochen habe die Bahn die größte Hilfsaktion ihrer Geschichte organisiert, sage Lutz, mit Zügen, Bussen, kostenlosen Tickets, Betreuung Geflüchteter in den Bahnhöfen und zusätzlichem Wohnraum.

Bei Luftangriffen auf zivile Ziele in der Stadt Dnipro in der Zentralukraine ist nach Angaben der Rettungsdienste mindestens ein Mensch getötet worden. Am frühen Morgen "gab es drei Luftangriffe in der Stadt, die einen Kindergarten, ein Apartmenthaus und eine zweistöckige Schuhfabrik trafen", erklärten die Rettungskräfte. "Eine Person kam ums Leben." Die Stadt mit etwa einer Million Einwohnern war bislang von größeren russischen Angriffen verschont geblieben.

Thomas Krause Sechs Löwen sind wegen des Krieges aus der Ukraine und nach Spanien und Belgien gebracht worden. Unter den geretteten Tieren waren auch sechs Tiger, zwei Wildkatzen und ein Wildhund, wie die zuständigen Tierauffangstationen mitteilten. Insbesondere die Löwen waren demnach in der Ukraine bereits vor Kriegsausbruch unter schlechten Bedingungen gehalten worden.



Vier der Löwen und der Wildhund wurden am Mittwoch in eine Auffangstation im spanischen Alicante gebracht, wie die niederländische Tierschutzorgansiation AAP erklärte. Zwei weitere Löwen namens Zar und Dschamil seien am Mittwoch vom Natuurhulpcentrum in der Provinz Limburg im Osten Belgiens aufgenommen worden, erklärte die Einrichtung auf Facebook. Die Tiger und die Wildkatzen befinden sich in einem Zoo im polnischen Posen.

Thomas Krause Die Städte und Gemeinden in Deutschland haben den Bund und die Länder aufgefordert, die Kosten für die Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge in voller Höhe zu übernehmen. "Wir erwarten von Bund und Ländern, dass sie den Kommunen die für Unterbringung, Versorgung, Kita, Schule und medizinische Betreuung anfallenden Kosten voll erstatten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, der "Rheinischen Post".



Gleichzeitig mahnte er eine "möglichst gleichmäßige Verteilung" auf die Länder und dann auch auf die Kommunen nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel an. Dieser Schlüssel bestimmt die Anteile der einzelnen Bundesländer nach Steueraufkommen und Bevölkerungszahl. Zur besseren Koordinierung solle ein Expertenrat auf Bundesebene eingerichtet werden - ähnlich wie für die Corona-Pandemie. Derzeit gelinge es noch, ausreichend Wohnraum für die Geflüchteten zur Verfügung zu stellen, meinte Landsberg.

Thomas Krause Nach dem US-Repräsentantenhaus hat auch der Senat den Etat der Regierung für das verbleibende Haushaltsjahr inklusive umfangreicher Hilfen für die Ukraine gebilligt. In dem rund 1,5 Billionen US-Dollar (1,36 Billionen Euro) umfassenden Haushalt sind auch 13,6 Milliarden Dollar für humanitäre und militärische Hilfe für die Ukraine enthalten. Mit der Abstimmung am Donnerstagabend (Ortszeit) wollten die Senatoren einen teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte verhindern, denn die Finanzierung durch den aktuellen Übergangshaushalt läuft an diesem Freitag aus.



US-Präsident Joe Biden muss den Haushalt nun noch mit seiner Unterschrift in Kraft setzen. Das gilt in diesem Fall als Formalie.

Thomas Krause Chinas Ministerpräsident Li Keqiang hat die Lage in der Ukraine als "wirklich beunruhigend" bezeichnet. Auf einer Pressekonferenz zum Abschluss der diesjährigen Sitzung des Volkskongresses in Peking sagte der Premier: "Wir hoffen aufrichtig, dass die Lage sich entspannt und Frieden bald wieder einkehren kann." Er rief zu "äußerster Zurückhaltung" auf, um eine große humanitäre Katastrophe zu verhindern.



"Die drängende Aufgabe ist jetzt zu verhindern, dass die Spannungen eskalieren oder sogar außer Kontrolle geraten." Der Premier lehnte es auf eine Journalistenfrage aber weiter ab, Russland für die Invasion zu kritisieren. Auch sprach sich Li Keqiang gegen die internationalen Sanktionen gegen Russland aus. "Die betreffenden Sanktionen schaden der wirtschaftlichen Erholung der Welt", sagte Li Keqiang. "Niemand hat Interesse daran."

Thomas Krause Angesichts des Ukraine-Kriegs hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) seine G7-Kolleginnen und -kollegen sowie den ukrainischen Minister Roman Leschenko zu einem Sondertreffen um 12.00 Uhr eingeladen. Teilnehmen werden auch Vertreter internationaler Institutionen. Im Zentrum steht nach Angaben von Özdemirs Ministerium eine gemeinsame Analyse der globalen Ernährungssicherung sowie Fragestellungen zur Offenhaltung und Stabilisierung von Märkten für landwirtschaftliche Produkte und Produktionsmittel.

Thomas Krause Der Krieg in der Ukraine wird Lebensmittel nach Ansicht des Bauernverbands noch teurer werden lassen. "Wir gehen davon aus, dass dieser Krieg die Preise noch weiter steigen lässt", sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, der "Augsburger Allgemeinen". Bei Düngemitteln etwa komme es zu ersten Versorgungsengpässen, die Preise seien sehr hoch und werden wohl noch weiter steigen. Der Tageszeitung "Die Welt" sagte Rukwied, die Lebensmittelversorgung in Deutschland sei derzeit sicher. Die Gefahr, dass mangels Verfügbarkeit beim Dünger die Erntemengen zurückgehen, sei aber groß.

Thomas Krause Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir sind laut Medienberichten per Live-Schalte zu Gast in der Sitzung des Würzburger Stadtrats gewesen. "Wenn Sie denken, dass der Krieg irgendwo weit weg ist, dann ist das ein großer Fehler. Dieser Krieg trifft jeden in Europa", sagte Kiews Stadtoberhaupt laut "Mainpost", und: "Der Schlüssel, diesen Krieg zu gewinnen, ist Einigung. Wir müssen alle gemeinsam gegen Russland kämpfen, Russland zwingen, dass es aus der Ukraine weggeht und seine aggressive Politik stoppt."

Thomas Krause Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer hat das Treffen des deutschen Altkanzlers Gerhard Schröder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau begrüßt. "Ich glaube, dass alle Möglichkeiten genutzt werden müssen, um Gesprächskanäle herzustellen", sagte Nehammer in der Nacht zum Freitag am Rande des EU-Gipfels in Versailles bei Paris. Die Qualität der Vermittlungsbemühungen werde man bewerten müssen, wenn Schröder dann über Ergebnisse berichte.

Thomas Krause Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat wegen des Ukraine-Kriegs vor einem langsameren Wirtschaftswachstum weltweit gewarnt. IWF-Chefin Kristalina Georgieva verwies unter anderem auf steigende Preise für Lebensmittel und Energie. Die Corona-Pandemie sei bereits eine "Krise wie keine andere" gewesen, nun betrete die Weltwirtschaft mit dem Krieg in Europa "noch schockierenderes Terrain".



Georgieva rechnet wegen der Sanktionen gegen Russland mit einer "brutalen Schrumpfung der russischen Wirtschaft" und einer "tiefen Rezession". Russland drohe eine massive Abwertung der Währung, die die Inflation in die Höhe treibt. Der Lebensstandard der meisten Russen werde sinken.

Thomas Krause Die Ukraine braucht für den Krieg gegen Russland nach US-Angaben in erster Linie keine Kampfflugzeuge, sondern Luftabwehr-Raketen. "Flugzeuge sind nicht das, was unsere ukrainischen Partner im Moment hauptsächlich brauchen", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price. Die meisten Zerstörungen in der Ukraine seien auf Raketen und Artillerie zurückzuführen. Flugzeuge seien "nicht das beste Mittel" gegen diese Waffen.



Laut Price verfügt die ukrainische Armee im Übrigen noch über "mehrere Staffeln von Flugzeugen", die flugtauglich sind. Die "Effektivität" der russischen Luftwaffe in dem Krieg sei zudem durch "bodengestützte Luftabwehrsysteme" eingeschränkt worden. Price versprach, dass die USA Kiew weiterhin mit "Boden-Luft-Systemen versorgen" und "vielleicht sogar noch mehr liefern" werden.

