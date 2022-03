Sehen Sie im Video: Stiller Protest gegen russische Besatzer – die 100 leeren Kinderwagen von Lwiw.









STORY: Stiller Protest in Lwiw: Mehr als 100 leere Kinderwagen stand am Freitag symbolisch für die vielen Kinder, die durch den russischen Angriff auf die Ukraine getötet wurden. Die Kampagne "Preis des Krieges" wurde von lokalen Aktivisten und Behörden organisiert. Zhuravka Natalia Tonkovyt richtete sich an russische Mütter: "Erinnern sie sich als ihr Kind klein war und in so einem Wagen saß. Diese Kinderwagen sind für Kinder, die aus den gefährlichen Gebieten kommen. Einige werden es nicht bis hierher schaffen. Sie werden nicht in den Wagen sitzen, denn sie sind tot. Denken Sie an ihre Kinder, erinnern Sie sich an ihre Gefühle damals. Ich wünsche mir, dass alle Kinder in so einem Wagen sitzen können, keiner soll leer bleiben." Russland hat seine Angriffe auf ukrainische Städte auch am Samstag fortgesetzt. Damit dauert der Krieg in der Ukraine bereits seit mehr als drei Wochen an.

