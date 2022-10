Die Soldatin Oksana kämpft mit ihrer Einheit in Donezk an vorderster Front gegen die russischen Truppen. Sie hat in den Kriegsmonaten gelernt, mit wenig auszukommen – ohne Bett, ohne Essen, ohne Wärme, ohne heißes Wasser. Reporterin Kavita Sharma hat die 19-Jährige vor Ort besucht.