Erstmals seit Kriegsbeginn gibt es in Lwiw im Westen der Ukraine Explosionen, die Nato befürchtet in den nächsten Tagen noch mehr zivile Opfer. Verfolgen Sie die Entwicklungen an Kriegstag 18 im stern-Liveblog.

Der russische Krieg in der Ukraine hat erstmals die westukrainische Metropole Lwiw erreicht, in der sich viele Flüchtlinge sammeln. Die Stadt wurde am 18. Tag der Invasion von Explosionen erschüttert. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete am Sonntagmorgen von mehreren Detonationen. Es wurde Luftalarm ausgelöst. Zunächst war unklar, was genau Ziel der Angriffe war. Südwestlich von Lwiw liegt ein Flughafen. Außerdem gibt es an der Grenze zu Polen eine ukrainische Militärbasis.

Die Nato erwartet eine weitere Verschärfung der Kämpfe und der humanitären Notlage. "Wir sehen mit Schrecken die steigenden Zahlen ziviler Opfer und die sinnlose Zerstörung durch die russischen Kräfte", sagte der Generalsekretär der Militärallianz, Jens Stoltenberg, der Zeitung "Welt am Sonntag". Die Menschen in der Ukraine widersetzten sich der Invasion mit Mut und Entschiedenheit, "aber die kommenden Tage werden wahrscheinlich noch größere Not bringen", warnte er.

Stoltenberg lehnte erneut Forderungen ab, die Nato solle eine Flugverbotszone über der Ukraine durchsetzen. Das würde bedeuten, dass russische Kräfte angegriffen werden müssten. "Und damit würde man eine direkte Konfrontation und eine unkontrollierbare Eskalation riskieren. Wir müssen diesen Krieg beenden und ihn nicht noch ausweiten." Die Nato sei eine defensive Allianz. "Wir suchen keinen Konflikt mit Russland."

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze

US-Journalist in Irpin getötet

Viele Festnahmen bei neuen Antikriegs-Protesten in Russland

in Russland Erstmals seit Kriegsbeginn vor gut zweieinhalb Wochen greift Russland Lwiw im Westen der Ukraine an.

an. Nach dem hartnäckigen militärischen Widerstand der Ukrainer sieht Wolodymyr Selenskyj erste Veränderungen der Position Russlands . "Jetzt haben sie begonnen, über etwas zu reden - und nicht einfach Ultimaten zu stellen".

. "Jetzt haben sie begonnen, über etwas zu reden - und nicht einfach Ultimaten zu stellen". In der von der russischen Armee belagerten Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine scheiterte am Samstag ein weiterer Anlauf zur Evakuierung von Zivilisten. Am Sonntag soll es einen erneuten Versuch geben

Live Blog Ukraine-Krieg, Tag 18– Liveblog Niels Kruse Bei landesweiten Demonstrationen in Russland gegen den "Militäreinsatz" Moskaus in der Ukraine sind nach Angaben von Aktivisten mehr als 250 Menschen festgenommen worden. Die Polizei habe im Zuge der Proteste in 23 Städten 268 Menschen in Gewahrsam genommen, teilte die Bürgerrechtsplattform OWD-Info mit. Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten zahlreiche Festnahmen in Moskau und St. Petersburg. In Moskau rief eine junge Frau "Frieden für die Welt", während sie von zwei Polizisten weggetragen wurde. Laut Owd-Info wurden seit Kriegsbeginn mehr als 13.800 Protestierende festgenommen. In den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine gibt es mittlerweile Demonstrationsverbote ebenso wie eine Ausgangssperre.

Niels Kruse In der eroberten südukrainischen Großstadt Cherson haben örtlichen Medien zufolge Tausende Einwohner gegen die russische Besatzung demonstriert. Die Zeitung "Ukrajinska Prwada" veröffentlichte am Fotos und Videos, die zahlreiche Menschen mit ukrainischen Fahnen im Zentrum der Stadt mit rund 300.000 Einwohnern zeigten. In Sprechchören forderten sie den Abzug der russischen Truppen. Die Menge rief "Nach Hause!" und "Cherson ist ukrainisch". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor gewarnt, Russland bereite ein Pseudo-Referendum über die Errichtung einer moskaufreundlichen "Volksrepublik Cherson" vor. Das Muster würde den mittlerweile von Russland als unabhängig anerkannten Separatistengebieten in der Ostukraine ähneln.

Niels Kruse Der polnische Präsident Andrzej Duda warnt vor einem russischen Chemiewaffeneinsatz in der Ukraine als gefährlichen "Wendepunkt". Ein solcher Einsatz würde die Lage komplett ändern, sagte er in einem mit dem BBC-Fernsehen. In diesem Fall müssten die Nato-Staaten ihre weiteren Schritte ernsthaft überdenken, "denn dann wird es gefährlich, nicht nur für Europa, nicht nur für unseren Teil Europas, sondern für die ganze Welt".

Duda weiter:

Wladimir Putin hat den Krieg politisch bereits verloren. Auch unter militärischen Gesichtspunkten sei er nicht mehr in der Lage, ihn zu gewinnen. In einer für ihn so schwierigen Situation sei der russische Präsident aber zu allem fähig.

Niels Kruse Laut eines Chirurgen vor Ort ist in Irpin in der Nähe von Kiew ein amerikanischer TV-Journalist um Leben gekommen. Auf Bildern seines Ausweises ist zu sehen, dass er für die "New York Times" im Einsatz war. Die Zeitung selbst hat zum Tod des Filmemachers konduliert, schreibt aber auch, dass er nicht im Auftrag der Zeitung unterwegs war. Offenbar handelt es sich bei dem Toten um den preisgekrönten Regisseur Brent Renaud. Sein Kameramann, mutmaßlich der Bruder, sei verletzt worden. "Bild"-Kriegsreporter Paul Ronzheimer hat auf Twitter ein Video veröffentlicht, das den Abtransport des Verletzten zeigt.

https://twitter.com/ronzheimer/status/1502991467299708929

Niels Kruse Russische Truppen sollen bei einem Angriff im Osten des Landes nach Angaben eines örtlichen Polizeivertreters Phosphorbomben eingesetzt haben. Die Ortschaft Popasna rund hundert Kilometer westlich von Luhansk sei in der Nacht von der russischen Armee angegriffen worden, schrieb Oleksij Bilotschyzky auf Facebook. Dabei seien auch Phosphorbomben eingesetzt worden. Es gebe "unbeschreibliches Leid und Brände." Die Angaben konnten von unabhängiger Seite zunächst nicht überprüft werden. Ebenfalls im Osten des Landes wurde soll nach ukrainischen Angaben ein Zug mit Flüchtenden angegriffen worden sein. Dabei seien in Kramatorsk ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden, erklärte Gouverneur Pawlo Kirilenko.

Niels Kruse In der südukrainischen Stadt Melitopol hat Russland erstmals in einem eroberten Gebiet eine eigene Statthalterin eingesetzt. Die Lokalabgeordnete Halyna Daniltschenko rief die Einwohner auf, sich "an die neue Realität" anzupassen. Zugleich verlangte sie, die Menschen sollten nicht mehr gegen die russischen Besatzungstruppen demonstrieren. Außerdem wurde zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens eine Ausgangssperre verhangen. Melitopols Bürgermeister Iwan Fedorow war zuvor nach Kiewer Angaben von der russischen Seite verschleppt worden - wie auch der Bürgermeister der Kleinstadt Dniprorudne.

Niels Kruse Bei einem russischen Angriff auf einen Militärübungsplatz nahe der polnischen Grenze sind nach offiziellen Angaben mindestens 35 Menschen getötet worden. 134 weitere seien verletzt worden und würden in Kliniken behandelt, teilte der Gouverneur des westukrainischen Gebiets Lwiw, Maxym Kosyzkyj, auf Facebook mit. Gegen Mittag seien alle Brände auf dem Gelände gelöscht worden. Experten untersuchten nun die Schäden. Der Übungsplatz liegt nordwestlich von Lwiw und nur rund 15 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt.

Niels Kruse Dieses Bild macht gerade die Runde bei Twitter. Es zeigt, wie zwei Männer eine alte Frau mit ihrer Katze auf die Beine helfen. Den noch nicht überprüften Angaben zufolge, soll im Hintergrund die brennende Stadt Irpin bei Kiew zu sehen sein.

https://twitter.com/avalaina/status/1502774661821747206

Niels Kruse Das ist die Aufnahme eines "Maxar"-Satelliten vom 12. März. Zu sehen ist ein zerstörtes Industriegebiet im Westen der ukrainischen Hafenstadt Mariupol. Die humanitäre Lage in dem extrem umkämpften Ort ist wegen der russischen Angriffe extrem angespannt. Bild entfernen

Max Seidenfaden Ukrainische Behörden werfen Russland die erneute Verschleppung eines Bürgermeisters im Süden des Landes vor. "Kriegsverbrechen werden immer systematischer", schrieb der Chef der Militärverwaltung des Gebiets Saporischschja, Olexander Staruch, am Sonntag bei Facebook. "Der Bürgermeister von Dniprorudne, Jewhenij Matwjejew, wurde entführt." Dniprorudne ist eine Kleinstadt mit knapp 20.000 Einwohner am Fluss Dnipro, der an dieser Stelle zum Kachowkaer Stausee gestaut ist.



Zuvor hatte Kiew bereits mitgeteilt, dass der Bürgermeister der Stadt Melitopol verschleppt wurde. An seiner Stelle setzten die russischen Truppen eine moskauhörige Politikerin als Statthalterin ein. Beobachter schließen nicht aus, dass Russland unter dem Vorwand einer "Entnazifizierung" der Ukraine auch in anderen eroberten Gebieten die Verwaltung auswechselt. Der Kreml behauptet, in Kiew hätten "Nazis" das Sagen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat jüdische Wurzeln.

Max Seidenfaden Bei dem Angriff auf einen Militärstützpunkt bei Lemberg (Lwiw) sind nach Angaben der ukrainischen Behörden neun Menschen getötet und 57 weitere verletzt worden. In dem von Russland angegriffenen Internationalen Zentrum für Friedenssicherung und Sicherheit hätten auch "ausländische Ausbilder" gearbeitet, erklärte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow am Sonntag im Onlinedienst Twitter. Der Militärübungsplatz liegt nur rund 20 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1502911608242196482

Max Seidenfaden Mit der prorussischen Abgeordneten Halyna Daniltschenko hat Russland erstmals in einem eroberten Gebiet eine Statthalterin eingesetzt. Daniltschenko rief die Einwohner der südukrainischen Stadt Melitopol auf, sich "an die neue Realität" anzupassen. Zugleich verlangte sie, die Einwohner sollten nicht mehr gegen die russischen Besatzungstruppen demonstrieren.



Russland hatte angekündigt, die Ukraine "entnazifizieren" zu wollen. Der Kreml behauptet, die Führung in Kiew werde von "Nazis" kontrolliert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat jüdische Wurzeln.



Melitopols Bürgermeister Iwan Fedorow war zuvor nach Kiewer Angaben von russischen Kämpfern verschleppt worden. Präsident Selenskyj forderte Fedorows Freilassung, in der Stadt demonstrierten mehrere Hundert Einwohner für das gewählte Stadtoberhaupt. Selenskyj drohte Statthalterin Daniltschenko mit dem Tod. Örtliche Medien bezeichneten die Abgeordnete am Sonntag in Anlehnung an die SS-Besatzungstruppen im Zweiten Weltkrieg als "Gauleiterin im Rock".

Max Seidenfaden Immer mehr Flüchtlinge erreichen seit dem Angriff auf die Ukraine Polen. Wie der polnische Grenzschutz auf Twitter mitteilte, haben sich fast 1,7 Millionen Menschen mittlerweile in Polen in Sicherheit gebracht. Allein am Samstag hätten rund 79.800 Menschen die Grenze überschritten, eine Zunahme um fünf Prozent gegenüber dem Vortag. Besonders stark war der Zustrom demnach am Grenzübergang Medyka in der Woidwoschaft Karpatenvorland.

https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1502902835775782913



Am Sonntag seien von Mitternacht bis 7.00 Uhr morgens weitere 16.800 Ukrainer abgefertigt worden, hieß es. Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele bereits in andere EU-Staaten weitergereist sind. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Staatsgrenze.

Max Seidenfaden Der britische Premierminister Boris Johnson hat nordeuropäische und baltische Länder zu einem Gipfeltreffen zum Ukraine-Krieg eingeladen. Wie die Regierung in London mitteilte, empfängt Johnson die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer der von Großbritannien angeführten Militärkoalition Joint Expeditionary Force (JEF) am Montag zum Abendessen auf seinem Landsitz Chequers. Am Dienstag sind dann Beratungen in London geplant. Der JEF gehören neben Großbritannien die Nato-Länder Dänemark, Estland, Island, Lettland, Litauen, die Niederlande und Norwegen an sowie Schweden und Finnland, die nicht Mitglied der Nato sind.



"Die europäische Sicherheit wurde durch den Angriff Russlands auf die Ukraine erschüttert", erklärte Johnson. "Zusammen mit unseren Partnern werden wir Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass wir stärker und vereinter daraus hervorgehen."



Angesichts der Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin "müssen wir über unser militärisches Fundament hinausgehen", forderte Johnson. "Zusammen mit unseren Partnern an Nord- und Ostsee müssen wir sicherstellen, dass wir uns gegen Russlands Einmischung und die Auswirkungen auf unsere Energieversorgung, Wirtschaft und Werte abschirmen können."

Max Seidenfaden Die deutsche Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko macht sich große Sorgen um ihre Familie in der Ukraine. Nachdem ihrem Vater die Flucht aus ihrem Heimatland gelungen war, befinden sich ihre Brüder weiterhin im Kriegsgebiet. "Meine Brüder dürfen nicht raus und wollen auch nicht. Sie sagen, wir verteidigen unser Land", sagte Savchenko am Samstagabend im ZDF-"Sportstudio" und ergänzte: "Es trifft mich sehr, es belastet mich sehr. Ich mache mir Sorgen um die Menschen, die nichts dafür können. Es ist schrecklich."



Von Tanten und Onkeln, die in Donezk im Osten des Landes leben, habe sie schon lange nichts gehört. "Seit zwei Wochen haben wir keine Informationen. Wir wissen nicht, ob sie leben oder nicht" , sagte die 38 Jahre alte Savchenko, die zumindest ihre Brüder noch telefonisch erreichen kann: "Meine Brüder gehen nur ans Telefon, wenn es nicht zu gefährlich ist."



Von Tanten und Onkeln, die in Donezk im Osten des Landes leben, habe sie schon lange nichts gehört. "Seit zwei Wochen haben wir keine Informationen. Wir wissen nicht, ob sie leben oder nicht", sagte die 38 Jahre alte Savchenko, die zumindest ihre Brüder noch telefonisch erreichen kann: "Meine Brüder gehen nur ans Telefon, wenn es nicht zu gefährlich ist."

Ihr Vater befindet sich mittlerweile in Deutschland, in der kommenden Woche will Savchenko ihn treffen. "Durch Freunde und Bekannte habe ich hinbekommen, dass er gestern nach Deutschland gekommen ist", sagte sie. "Er hat vier Tage gebraucht. Die ganze Fahrt war wie im Horror-Film." Es habe "ohne Ende Schießereien" gegeben.

