Bei landesweiten Demonstrationen in Russland gegen den "Militäreinsatz" Moskaus in der Ukraine sind nach Angaben von Aktivisten mehr als 250 Menschen festgenommen worden. Die Polizei habe im Zuge der Proteste in 23 Städten 268 Menschen in Gewahrsam genommen, teilte die Bürgerrechtsplattform OWD-Info mit. Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten zahlreiche Festnahmen in Moskau und St. Petersburg. In Moskau rief eine junge Frau "Frieden für die Welt", während sie von zwei Polizisten weggetragen wurde. Laut Owd-Info wurden seit Kriegsbeginn mehr als 13.800 Protestierende festgenommen. In den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine gibt es mittlerweile Demonstrationsverbote ebenso wie eine Ausgangssperre.

Auf dem Foto wird eine Demonstrantin auf dem Moskauer Manege-Platz abgeführt.